السايح يستقبل سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد

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استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الإثنين سفيرة كندا لدى ليبيا إيزابيل سافارد. والوفد المرافق لها وذلك بديوان مجلس المفوضية.

وبحث اللقاء مستجدات العملية الانتخابية المقررة، واخر تطورات المشهد السياسي محلياً ودولياً. كما اطلعت السفيرة على مستوي جاهزية المفوضية واستعدادها لإنجاز الاستحقاقات القادمة و ضمان نزاهتها وشفافيتها.

وأكدت سافارد على تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات القادمة، معربه عن استعداد حكومة بلادها لدعم الشعب الليبي. لإنجاز للانتخابات المقبلة، مثمناً جهود المفوضية الساعية لتحقيق تطلعات الليبيين. في بناء دولة ديمقراطية سبيلها إلى ذلك الإحتكام لصناديق الإقتراع .

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند عن انبهاره باستعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات.

وكان نورلاند قد أجرى زيارة إلى مركز اقتراع نموذجي مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمدير الاقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، روبنشتاين.

وأكد نورلاند استعداد بلاده لتقديم المساعدة الفنية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين.

كما قال نورلاند، “وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظًا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وكتب على تويتر، “أن الأطفال يمثلون مستقبل ليبيا، وبصفتي والدا، فقد شاركت آمالي العميقة في أن يكون مستقبلهم مسالمًا ومشرقًا.”

في حين تأتي تصريحات نورلاند في ظل تزايد الاحتمالات بشأن تأجيل الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر الجاري.