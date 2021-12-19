وفد النواب الذي زار تركيا يوضح أسباب ونتائج الزيارة 

أخبارليبيا24

أصدر وفد مجلس النواب الذي زار دولة تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الأتراك بيانا لتوضيح أسباب ودعوى الزيارة.

وأوضح الوفد في بيانه أن الزيارة كانت بدعوة رسمية من مجلس الأمة التركي، مؤكدًا أن لهذه الزيارة رسالة استثنائية والأهم توقيتها.

وأكد الوفد أنه توصل في زيارته إلى عدة نقاط منها تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلسين، والعمل على تخفيف معاناة المواطنين.

وأوضح الوفد أن التخفيف على المواطنين يكون بتخفيف القيود الإجرائية على الجالية الليبية والطلبة بالدولة التركية.

وأفاد وفد مجلس النواب أن الزيارة ساهمت في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومتابعة المكاتب المعتمدة بالخصوص بما يضمن تخفيض الرسوم على المواطنين.

وذكر أنه تم الاتفاق على فتح مجال الطيران الليبي وشركات الخطوط الليبية بدون استثناء بين مطار بنينا الدولي ومطار إسطنبول الدولي.

ولفت إلى أنه التأكيد على فتح خطوط النقل والشحن البحري المباشر مع الموانئ التجارية طبرق وبنغازی، والعمل المشترك على إعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي.

وبين الوفد أنه تم الاتفاق على العمل المشترك على إزالة العقبات المختلفة أمام عودة شركة الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا والشركات بشكل عام لاستكمال تنفيذ تعاقداتها السابقة.

وأكد وفد مجلس النواب أنه تم الاتفاق على تنفيذ ترتيبات خاصة وخطوات لا زمة” لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.