وصول 4 آلاف لتر من الأكسجين الطبي لمركز العزل في غريان

أخبار ليبيا24

وصلت إلى غريان شحنة من الأكسجين الطبي لسد العجز الحاصل في مركز العزل الخاص بكورونا بالمدينة.

وأوضح، عميد بلدية غريان، يوسف بديري، لأخبار ليبيا24، وصول 4 آلاف لتر من الأكسجين. ولفت إلى أن من المنتظر وصول شحنة تحوي 5 آلاف لتر في وقت لاحق.

وقال، بديري السبت، إن مركز العزل يعاني من أزمة أكسجين. وذلك نتيجة عدم سداد الالتزامات المالية للشركة الموردة للأكسجين الطبي من قبل وزارة الصحة.

وأضاف بديري، أن البلدية والخدمات الصحية وبعض المسؤولين أجروا اتصالات مكثفة لحل الإشكالية بالتعاون مع مستشفى غريان لحل الأزمة.

ولفت إلى أنه تم توفير كمية 9 آلاف لتر بشكل عاجل حيث وصل منها 4 آلاف لتر لمركز العزل، كما تم حجز كمية أخرى.

وأكد بديري، أن هذه الإشكالية خاصة بوزارة الصحة، ولم يتم إعلامنا بالمشكلة إلا منذ ساعات.

وقال عميد بلدية غريان، “بفضل الله أولًا ثم التعاون بين الجهات المذكورة وإدارة الشركة الموردة تم حل الإشكالية وفي انتظار حلها جذريًا من وزارة الصحة”.

يأتي ذلك بينما أهاب مركز العزل غريان الجمعة بأهالي الحالات المتواجدة في المركز بالحضور لنقل الحالات من المركز.

وأكد المركز، أن منسوب الاكسجين يكفي فقط ليوم السبت. حيث أرجع المركز النقص في الأكسجين إلى رفض الشركة الليبية بتزويد مراكز العزل بالأكسجين والغياب التام لوزارة الصحة.

ونشر مركز العزل في غريان صورة من خطاب موجه من قبل الشركة الليبية لصناعة الغازات الطبية والصناعية إلى رؤساء مراكز العزل، تلفت فيه الشركة عدم استجابة وزارة الصحة لوضع آلية إنفاق وسداد المبالغ المستحقة لها.

وأوضح المركز، أنه تمت مخاطبة الجهات المسؤولة بالخصوص، ولفت إلى أنه غير مسؤول عن عدم وصول شحنات الأكسجين من قبل وزارة الصحة.