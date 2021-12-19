مندوبا ليبيا ومصر لدى الجامعة العربية يستعرضان سُبل تطوير العلاقات الثنائية

أخبار ليبيا 24

عقد مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد المطلب ثابت، اليوم الأحد، اجتماعا مع نظيره المصري، السفير محمد أبو الخير.

واستعرض السفير المصري خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا.

وأكد أبو الخير، على أهمية مواصلة وتدعيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.

بدوره أشاد، ثابت، بعمق العلاقات الأخوية التاريخية بين ليبيا، ومصر وما تشهده من قوة ومتانة على كافة الاصعدة.

واستعرض ثابت سُبل تطوير العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين والشعبين الجارين.

ونوه ثابت في ختام اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.