فيديو| مقتل شاب وصهره على يد الإرهاب من أجل الوطن

أخبار ليبيا 24

شهيد طاله الغدر إثر استهدافه بسيارة مفخخة على بوابة مطار الأبرق، وآخر لقي مصرعه على يد قناص جبان بمنطقة الصابري ببنغازي في عام 2014 .

وكالة أخبار ليبيا 24 التقت الشاب حسين محمود الحمري، ليروي تفاصيل مقتل أخيه “محمد محمود آدم الحمري”، وصهره “على بوبكر عبد الفتاح” .

قناص جبان

قصتنا من منطقة قندولة (جنوب غرب البيضاء)، لشاب متزوج، وصهره الأعزب، يقول حسين الحمري، إن أخيه محمد محمود الحمري أعزب .. ويعمل شرطي بمديرية أمن الحبل الأخضر قسم النجدة.

ويتابع أنه ألتحق بالكتيبة 309 وقاتل في أغلب محاور مدينة بنغازي، واستشهد في منطقة الصابري عقب استهدافه من قبل قناص تابع للجماعات الإرهابية .

هجوم انتحاري

ويتابع حسين الحمري أن صهره “على بوبكر عبد الفتاح” زوج أخته لقي مصرعه بعدما داهم انتحاري بسيارته الملغمة بوابة مطار الأبرق قبل نحو 6 سنوات.

الهجوم وقع يوم 12 نوفمبر 2014 وأوقع 4 قتلى من العسكريين كان من ضمنهم “علي بوبكر عبدالفتاح بوبكر”.

ويقول الحمري، إن اخته زوجة “علي بوبكر” كانت في مراحل علاجية متقدمة من داء الخبيث، وكانت تتجهز للسفر رفقة زوجها “المغدور” إلى تونس لاستكمال علاجها هناك.

الوداع الأخير

وفي 09 نوفمبر 2014 كان الزوجان على موعد للسفر إلى تونس، ولدى وصولهم للمطار، تلقى الزوج أمرا بالبقاء وعدم السفر، لوجود تحركات مشبوهة لجماعات متطرفة في المنطقة.

ويواصل حسين الحمري، انصاع “علي” للأمر ولم يسافر وسافرت زوجته رفقة أخي الآخر لاستكمال علاجها”.

لم تكن أختى وزوجها يدركان أن هذا آخر أيامهما معا. انصياع صهري “علي” للأوامر دليل على أن الليبيين يؤثرون وطنهم عن كل شيء وإن الدفاع عنه يأتي بالمرتبة الأولى في حياتهم.

وبينما كان “علي” يحرس مع زملائه بوابة المطار، هاجم انتحاري البوابة بسيارة مفخخة أودت بحياته وحياة من كانوا في البوابة.

خبر مفجع

يقول الحمري، أثناء متابعة أختى للأخبار ورد نبأ الهجوم الانتحاري، الأمر الذي خلف لها صدمة زادت من حدة مرضها .. إذ كانت الصدمة قوية عليها”.

ويتابع، “مرت بوقت عصيب وانتشر عندها المرض بشكل سريع وبقيت تعاني منه إلى حين وافتها المنية يوم 24 يناير 2019 أي بعد نحو 5 سنوات من فراق زوجها”.

ويذكر أن أختى قد أرهقها رحيل شريك حياتها دون وداع، وبتلك الطريقة المفجعة.

ويضيف، “رحل “علي” وأختى وتركوا خلفهما 4 أبناء، ولدين وبنتين. إنهم يعيشون معنا الآن ”.

لم يكن، “صهري علي وأختي” يتمنيان أن تكون هذه هي النهاية (..) ويتركا أبنائهم الصغار يواجهون مصاعب الحياة لوحدهما، لكن للإرهابيين في ذلك رأي آخر.

الكرامة هي المطلب

ويواصل همنا هو الوطن. نحن مطلبنا الكرامة، ونتمنى أن تتوحد ليبيا ونتنازل عن جراحنا وآهاتنا لأجل الوطن .

وناشد حسين الحمري السلطات الحالية وعلى رأسها القيادة العامة للالتفات إلى أسر الشهداء وأبنائهم، وأن تراهم بعين الحق .

ودعا، في ختام حديثه، إلى ضرورة أن يتحد الليبيين للدفاع عن بلادهم ضد الإرهابيين .. محييًا الجيش الوطني وجنوده وكل من يسعى بالخير لليبيا وأجيالها القادمة.