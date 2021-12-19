محمد عون: قد نمنح مكافأت لزيادة الإنتاج بحلول عام 2022

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أكد وزير النفط والغاز محمد عون في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الاخبارية. أنه قد يمنح مكافآت لشركات نفطية لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2022.

وأوضح عون أن الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا مُرّرت الميزانية، والتي تفتح باب التمويل للقطاع.

وأشار إلى إمكانية عقد اتفاقات لخدمات نفطية مع شركات ليبية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.

ونوه إلى أن الإنتاج حاليا يتراوح بين 1.25 و1.3 مليون برميل يوميا

ولفت إلى أنه إذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة، فقد يصل الانتاج إلى 2.1 مليون برميل. خلال عامين أو 3 أعوام.

يشار إلى أن

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح وتجدد مخاوف متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

يأتي ذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها النفط الخام بدعم تراجع المخزونات الأمريكية وتوقعات ارتفاع الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير 52 سنتا أو بنسبة 0.69 بالمئة، إلى 74.5 دولارا للبرميل.

كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 60 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة، إلى 71.78 دولارا للبرميل.

وتخلت أسعار الخام عن مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة سجلتها على مدى يومي الأربعاء والخميس، إثر بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

وتعد أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، أقل من إغلاقها في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.3 بالمئة لمزيج برنت. ونحو 0.1 بالمئة للخام الأمريكي.

وقالت مجموعة أوبك+ إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير .