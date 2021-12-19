أصابة نجم ليفربول بفايروس كورونا قبل مواجهة توتنهام

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي منذ قليل، عن إصابة نجم الفريق الأول الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا. وذلك على الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويستعد الريدز لخوض مواجهة قوية ومنتظرة بعد قليل، أمام توتنهام في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا مجددا.

وذكرت شبكة فيرم الإنجليزية، أن “المسحة الأولى التي أجراها محمد صلاح مع لاعبي ليفربول قبل مواجهة توتنهام الأحد في الدوري الإنجليزي. أثبتت إصابته بفيروس كورونا”.

وأضافت أنه سوف خضع لمسحة ثانية، السبت، لحسم موقفه النهائي”، مشيرة إلى أنه “بناء على ذلك سيتم مناقشة. تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها اليوم الأحد”.

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لنادي ليفربول: “ليس هناك ما يشير لإصابة صلاح بكورونا، وليس من الصواب التكهن بمثل هذه الأمور المتعلقة بالصحة”. مضيفا أنه “لم تظهر على صلاح أي أعراض، ولذلك لم يصدر النادي أي بيان حول الأمر”.

وشارك محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل 3-1، الخميس الماضي في الدوري الممتاز، وسجل الهدف الثاني في اللقاء.

ويتصدر صلاح حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، وبفارق 6 أهداف عن زميله في ليفربول البرتغالي. ديوغو جوتا والإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وأشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.

وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح.

وأضاف، “أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة”.

وبحسب موقع “ليفربول إيكو“، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا.