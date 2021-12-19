شركة SAIC الصينية تتعاون مع جنرال موتورز

19 ديسمبر، 2021 7:54 م
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SAIC

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة SAIC الصينية تعاونها مع جنرال موتورز لإطلاق سيارات بيك آب مميزة منافسة لمركبات S10 Max التي تطرحها شيفروليه.

وتأتي مركبات Maxus T70 الصينية الجديدة كنسخ معدلة عن سيارات S10 Max.

لكنها حصلت على تصميم أكثر عصرية للواجهة الأمامية، ومصابيح أكثر تطورًا تعمل بتقنيات LED.

وأيضا تعديلات تجعل قمرتها من الداخل أكثر تميزًا وحداثة وذلك وفقا لموقع موتور ون.

SAIC

وستطرح هذه السيارات بثلاث نسخ مختلفة مع قمرات مخصصة لراكبين أو 5 ركاب.

 كما حصلت واجهات القيادة في قمراتها على أحدث أنظمة المولتيميديا وعلى شاشات لمسية متطورة للتحكم بخصائص المركبة.

SAIC

وستطرح في الأسواق العالمية بنوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة 2.4 ليتر بعزم 160 حصانًا.

ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 213 حصانًا.

 وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بثماني سرعات، ومنظومتي دفع خلفي ورباعي.

 

19 ديسمبر، 2021 7:54 م
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