الوطنية للنفط: عون يمارس التضليل للتشويش على عملنا

أخبار ليبيا 24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وزير النفط والغاز محمد عون مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة.

وذلك ردًا على استمرار الوزارة في الحديث عن قرار إيقاف رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

وأشارت مؤسسة النفط في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هيئة الرقابة الإدارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار وزير النفط.

وأن الهيئة اعتبرت أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرًا لصدوره من غير مختص.

وأعاد البيان التذكير بتأكيد المؤسسة في عدة مناسبات ببطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية.

واصفة ذلك بأنه ينم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء.

ولفتت المؤسسة إلى أنها لن تسمح لأي كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات.

وتستمر الخلافات في قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي.

وذلك حين حاول عون تعليق عمل صنع الله في أغسطس؛ ولكن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع.