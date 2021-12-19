المجبري يؤكد حدوث أضرار في 4 أقسام نتيجة الانفجار بمستشفى جالو

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أكد مدير مستشفى جالو المركزي مجد الدين المجبري في تصريحة لوكالة فواصل الأخبارية أن الانفجار الذي وقع في المستشفى أسفر عن إلحاق أضرار بالغة في 4 أقسام .

واوضح المجبري أنه نتج عن الانفجار تضرر منظومات الأوكسجين والتكييف وأضرار أخرى مادية. مشيرا إلى أن المستشفى يعمل بنظام شراء الخدمة بقيمة مالية تصل إلى مليون دينار في الشهر.

وأشار أنه لأسباب مالية تعتبر الخدمة متوقفة من الشركة المشغلة. مؤكدا الاظطرار لسداد رسوم شحنة الأدوية المرسلة من المنطقة الشرقية من أهل الخير”.

ولفت المجبري إلى أن المستشفى تعد مقصدا للمرضى من مناطق ومدن الجنوب الشرقي كافة. وأنه تم تكليفه بإدارة المستشفى في نوفمبر الماضي. ومنذ تسلّمه لمهمته يعمل على حلحلة كل المختنقات الحاصلة به.

وتابع قدمت لوزارة الصحة وديوان المحاسبة تقارير مفصلة عن حجم التجاوزات بالمستشفى. مضيفًا “أنا موجود حاليا في طرابلس لإنجاز بعض المهام بجهود شخصية”.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارًا وقع في مخزن غاز الأكسجين الطبي داخل مستشفى جالو المركزي اليوم الأحد. وتسبب في حدوث أضرار كبيرة بالمستشفى.

وفي شأن أخر أعلن مكتب الإعلام الأمني لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية. استخراج (3) حاويات من المُتفجرات مدفونة تحت الأرض قرب مدينة جالو.

وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه على “فيسبوك” أن أعضاء الغُرفة الأمنية للسيطرة واصلت العمل لمدة خمسة أيام. لاستخراج هذه الحاويات التي دُفنت منذ عام 2015 تحت الأرض.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن الحاويات كانت مدفونة في حقل (59) الموقع (9) والتابع لشركة هاليبورتن النفطية جنوب البلاد.