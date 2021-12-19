الكبير يكشف أسباب نقص السيولة 

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قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن مشكلة السيولة لها علاقة بالانقسام السياسي والانفلات الأمني.

وتابع الكبير :”للأسف بعض الإجراءات اتخذت من قبل ديوان المحاسبة أثرت في السيولة وفي هروب وعزوف رجال الأعمال من إيداع أموالهم في المصارف التجارية”.

وأضاف :”إذا تكاتفنا جميعا سوف نقضي على هذه الأزمة وقد مرينا بنفس الظروف في 2011 وسيطرنا عليها بسرعة نامل ربي يسهل ونخرج من هذه الأزمة”.

وكان تقرير مقدم لرئيس ديوان المحاسبة عام 2018 كشف بالوثائق تورط محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في علاقات مشبوهة مع التجار.

وأحال التقرير – بحسب مصادر صحفية – للسلطة التشريعية للمساءلة. كما يحيل الشق الجنائي الخاص بالكبير لمكتب النائب العام بتهمة استغلال الوظيفة وتحقيق مكاسب شخصية وللغير.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من نقص وشح في السيولة. ما يدفع بالمواطنين إلى اللجوء إلى طرق أخرى للحصول على مرتباتهم وذلك بتحويلها بواسطة التجار مع خصم قيمة التحويل.

كما يضطر المواطنين إلى تفعيل الخدمات الإلكترونية التي توفرها بعض المصارف والتي تفرض زيادة على ثمن السلع.