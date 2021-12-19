السايح يرد على تصريحات تأجيل الانتخابات 

19 ديسمبر، 2021 12:23 م
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عماد السايح
عماد السايح

أخبارليبيا24 

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، أن المعني بتأجيل الانتخابات هو مجلس النواب. 

وأضاف السايح بحسب وكالة الاناضول أن المفوضية ليست لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات بموعدها. 

وقال :”ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف، وهو من يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل”.  

وكان رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير أعلن أن تأجيل الانتخابات أمرا محسوما وواقعا. 

وأكد في تصريحات الجمعة لقناة العربية الحدث اطلاع اللجنة على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء بشأن صعوبات العملية الانتخابية. 

وأوضح أن حكومة الدبيبة ستنتهي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر والاقتصار على استمرارها في تصريف الأعمال فقط. 

19 ديسمبر، 2021 12:23 م
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