البعثة الأممية تنفي وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ما تم تداوله في مواقع إخبارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول وضع خارطة طريق جديدة بالمسار الانتخابي.

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان العلم: ”ما يتداوله عدد من مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بشأن خارطة طريق جديدة تتعلق بالانتخابات لا أساس لها من الصحة“.

أخبار مضللة

ووصف المتحدث باسم البعثة هذه الأخبار بالمضللة وغير الصحيحة .. وقال إنها ”تندرج في إطار الأخبار الكاذبة الهادفة إلى عرقلة جهود الوساطة وتضليل الرأي العام“ (..) بحسب ما نقلته قناة ”ليبيا الأحرار“ التلفزيونية.

واعتبر العلم أن ”أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود إلى الليبيين فقط، وأن وظيفة البعثة هي التوفيق بينهم وتيسير جهودهم“ .. موضحا أن مهمة ستيفاني وليامز هي ”قيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين .. ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها“ بحسب تأكيده.

مرحلة المشاورات

وأشار المتحدث باسم البعثة الأممية إلى أن وليامز ”لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات .. والاستماع إلى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والأمنية“.

وجاء توضيح المسؤول الأممي بعد انتشار أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بنية وليامز لطرح خارطة طريق تقضي بتأجيل الانتخابات إلى نهاية 2023.

جدل

وكان وصول مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز قبل أيام إلى ليبيا، قد أثار جدلا عن طبيعة مهمتها .. لا سيما أن المسؤولة الأممية سبق أن تولت منصب المبعوث الخاص بالنيابة للأمم المتحدة في ليبيا بعد استقالة غسان سلامة .

وأجرت وليامز حال وصولها إلى ليبيا قبل أيام سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين تناولت الوضع العام والمسار الانتخابي ومسار وقف إطلاق النار وجهود توحيد مؤسسات الدولة، في علاقة بمخرجات حوار جنيف ومؤتمر برلين.

وأجرت وليامز جولة مباحثات واسعة في العاصمة طرابلس ومصراتة وسرت، وصولا إلى بنغازي، وبحثت في كل المدن التي زارتها .. مع الأطراف التي التقتها هناك آخر التطورات ولا سيما ملف الانتخابات الرئاسية التي تتجه نحو التأجيل.