الأرصاد الجوية: تقلبات جوية ودرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن الطقس يشهد تقلبات جوية على الشمال الشرقي.

وأضاف المركز أن هذه التقلبات تكون مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وأمطار رعدية جيدة إلى غزيرة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية. إلى أنه من المتوقع هطول حبات البرد واحتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأفاد أن الطقس في رأس أجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة. حالة السماء تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع المركز أن تكون درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 17) مْ ، ولاتتجاوز ( 11 ) مْ على المرتفعات الجبلية.

وأوضح المركز أن الطقس في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده حالة السماء: سقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق.

وأضاف أن الأمطار تكون جيدة إلى غزيرة وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت إلى أن الرياح تكون شمالية غربية نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11 – 13) مْ، ولا تتجاوز (08) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأكد مركز الأرصاد الجوية أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

وتوقع أن تكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16 – 20) مْ .

وذكر المركز أن الطقس في الكفرة- السرير- تازربو حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على السرير وتازربو.

وأوضح أن الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ.