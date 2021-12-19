إيقاف طاقم تحكيم لقاء النصر والهلال وإحالته للتحقيق

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أوقفت لجنة التحكيم بالاتحاد الليبي لكرة القدم، طاقم حكام لقاء الهلال والنصر، المنتهي بفوز الأخير 2-1، ضمن الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى للدوري وأحالته إلى التحقيق.

وتكون طاقم التحكيم الذي ادار لقاء الهلال والنصر من مؤمن الراعي “حكم ساحة” وجمال الشريف ومحمد التير “مساعدان”.

واحتسب حكم المباراة ركلتي جزاء خلال اللقاء بواقع ركلة لكل فريق. كما توقفت المباراة في أكثر من مناسبة وشهدت العديد من الاحتجاجات.

وأصدرت اللجنة عقوبات الإيقاف لفترة 10 أيام، في حق محمد بن رشدان “مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل” ومحمد الزروق ” مباراة الهلال والأخضر”. وكذلك محمد الشحومي “المدينة والأولمبي”.

وشهدت منافسات الدوري الليبي عديد الأخطاء من حكام المباريات مما دعا لجنة الحكام على اتخاذ هذه العقوبات .