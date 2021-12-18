لبحث خارطة الطريق.. وليامز تلتقي القطراني في بنغازي

18 ديسمبر، 2021 3:50 م
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القطراني - وليامز

أخبار ليبيا 24

التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حسين اعطية القطراني، اليوم السبت، بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة ستيفاني وليامز.

 وبحث اللقاء الذي عقد بمقر مجلس الوزراء ببنغازي عددا من القضايا ذات العلاقة بالشأن الليبي، وفق بيان مجلس الوزراء.

كما ناقش اللقاء كل ما يتعلق بخارطة الطريق ومن أهمها المصالحة الوطنية الشاملة.

وبحث اللقاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوفير المناخ المناسب لها وحلحلة كافة الصعاب التي قد تحول دون الوصول الى استقرار ليبيا.

 يذكر أن اللقاء حضره وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء امحمد كامل الترهوني.

18 ديسمبر، 2021 3:50 م
21

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