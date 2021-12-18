كونتي يشيد بمحمد صلاح قبل لقاء توتنهام

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أشاد مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، أنطونيو كونتي، باللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الأحد.

وقال كونتي إن فريقه سيواجه أحد أفضل اللاعبين في العالم وهو محمد صلاح.

وأضاف، “أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. خلال المباريات رأينا أنه يسجل أو يقدم تمريرات حاسمة”.

وبحسب موقع “ليفربول إيكو“، أجاب كونتي عندما سئل عن مدى فاعلية وجودة صلاح قائلا، إنه لاعب حاسم للغاية.. خلال المباريات، في كل مرة يحصل فيها على الكرة يكون خطرا. لقد تحسن كثيرا، أتذكره عندما لعب في إيطاليا.

لعب محمد صلاح قبل انتقاله لفريق ليفربول الإنجليزي لكل من فيورنتينا وروما الإيطاليين.

وأضاف مدرب توتنهام،الآن تحسن بشكل لا يصدق. الآن أعتقد أنه أحد أفضل اللاعبين في العالم وفي كل مباراة يكون حاسمًا للغاية.

وتأجلت مباراتان لتوتنهام أمام (برايتون وليستر سيتي) في الدوري الإنجليزي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق.

كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الحمر أمام نيوكاسل. حين بدت على صلاح علامات الاستياء.

وقرر كلوب تغيير صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وإشراك روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليبدو الاستياء على وجه صلاح للحظات. لكنه صفق للمشجعين بعدها ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة إنه كان ينبغي تغيير صلاح في وقت مبكر أكثر من ذلك لأن الفريق سيلعب مباراة أخرى خلال 3 أيام. في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على النجم المصري من الإرهاق والإصابات.