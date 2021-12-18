كلوب يوضح لماذا خرج صلاح مستاء أمام نيوكاسل

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كشف المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة الحمر أمام نيوكاسل. حين بدت على صلاح علامات الاستياء.

وقرر كلوب تغيير صلاح في الدقيقة 74 من المباراة وإشراك روبيرتو فيرمينو بدلا منه، ليبدو الاستياء على وجه صلاح للحظات. لكنه صفق للمشجعين بعدها ثم صافح كلوب لحظة خروجه من أرضية الملعب.

وقال المدرب في تصريحات عقب المباراة إنه كان ينبغي تغيير صلاح في وقت مبكر أكثر من ذلك لأن الفريق سيلعب مباراة أخرى خلال 3 أيام. في إشارة إلى رغبته في الحفاظ على النجم المصري من الإرهاق والإصابات.

وعلق كلوب عن مساهمة صلاح في أهداف ليفربول خلال 15 مباراة متتالية سواء بالتسجيل أو التمريرات الحاسمة. قائلا “هذا مذهل حقا إن تمريراته مهمة مثل الأهداف”.

واستطاع صلاح بهدفه معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على نيوكاسل 3-1، وجاءت الأهداف الثلاثة عبر غوتا ومحمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد.

وحطم اللاعب المصري، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمس الخميس. رقما قياسيا جديدا، في الدوري الإنجليزي.

جاء ذلك بعد تسجيل صلاح هدفه في مرمى نيوكاسل، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة البريميرليغ، وانتهت بفوز ليفربول 3-1.