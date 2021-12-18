ستيفاني وليامز تلتقي بفعاليات مدينة بنغازي

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أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز أنها وصلت بنغازي أمس الجمعة وألتقت بعدد من الفعاليات في المدينة.

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بالتوتيتر “وصلتُ إلى بنغازي اليوم لمواصلة مشاوراتي مع الأطراف الليبية. بمن فيهم ممثلو المؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية وكذلك المجتمع المدني في مقر الأمم المتحدة في بنغازي”.

وتابعت” التقيت مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشاطات النسائية حيث كانت العملية الانتخابية محور النقاش. لكنهم استعرضوا أيضًا مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية. والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم. علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.”

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى مدينة بنغازي ظهر اليوم الجمعة، عبر مطار بنينا الدولي.

ووصلت وليامز إلى مقر البعثة الأممية في المدينة استعدادا لعقد عدد من الاجتماعات.

وكانت قد عقدت وليامز في مدينة سرت أمس الخميس اجتماعا مع اللجنة العسكرية 5+5.

في حين عقدت وليامز الأربعاء، لقاءات في مدينة مصراتة تناولت خلالها الوضع السياسي والانتخابات والإصلاح الاقتصادي والإداري.

ويأتي ذلك ضمن مشاوراتها مع الأطراف الليبية التي بدأتها فور وصولها إلى طرابلس قبل أيام.

وأكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على مواصلة الأمم المتحدة من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم مدينة سرت وسكانها.