بينهم أطفال.. الجيش الوطني يتمكن من تحرير 950 مهاجرا احتجزوا قُرب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت الكتيبة 106 التابعة للجيش الوطني، اليوم السبت، من تحرير عدد 950 مهاجرا يحملون الجنسية المصرية كانوا محتجزين داخل “هانقر” بالقرب من منطقة بئر الأشهب شرقي طبرق.

وأجرى مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 لقاءات مع عدد من المهاجرين من داخل شرطة النجدة اشتكى فيها المهاجرين من سوء المعاملة التي وصلت إلى حد شربهم “البول” لعدم توفر المياه.

وأكد عدد من المهاجرين تعرضهم للضرب المبرح والتهديد بالسلاح بشكل يومي، وسط ظروف غير إنسانية.

كما أكد مراسل الوكالة أنه سيتم ترحيل المهاجرين الحاملين لأوراق ثبوتية، في حين سيتم التواصل مع السلطات المصرية لإثبات هوياتهم.

أحد المهاجرين أكد أن المعاملة داخل مقر الاحتجاز كانت بعيدة عن الإنسانية.

مشيرا أنه يتم المتاجرة بهم وطلب الأموال من ذويهم للإفراج عليهم، منوها أنه لا يتم إطلاق سراح أي منهم رغم الحصول على الأموال.

يذكر أن المحتجزين كانوا يضمون عددا من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاما.

يشار إلى أن المهاجرين المحتجزين هتفوا باسم الجيش الوطني والقائد العام فور تحريرهم.

ويأتي ذلك ضمن الدور الفاعل الذي تقوم به القوات المسلحة في تحرير المحتجزين وإنهاء معناتهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في مراكز الاحتجاز من قبل تجار البشر.