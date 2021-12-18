بعد فشل الحكومة في توفيره.. مواطنون يرفضون اعتماد نسخة الـ “PDF” بديلا للكتاب المدرسي

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يواصل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، نشر روابط نسخ إلكترونية من الكتب المدرسية، لمختلف المراحل التعليمية.

ويأتي ذلك عقب عجز الجهات الحكومية المعنية من توفير الكتاب المدرسي للطلبة، دون وضع خطة بديلة لتعويض الطلبة عن هذا التقصير.

وكان قد فتح النائب العام تحقيقًا في ملابسات تأخر توريد الكتاب المدرسي؛ للتحقق فيما يُتداول عبر وسائل الإعلام بخصوص تأخر الكتاب.

وأربك تأخر وصول الكتاب المدرسي سير العملية التعليمية؛ مما سيأثر في مستوى التحصيل العلمي.

كما ستزيد طباعة الكتب على حساب أولياء الأمور من معاناة المواطنين.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين على أهمية الكتاب المدرسي.

فكان السؤال: ” معظم المدارس ما فيهنش كُتب دراسية.. هل حصلتوا كتابات السنة؟ وشن رايكم في فكرة الكُتب الـ PDF كبديل للطبعة الورقية؟”.

الغالبية ترفض نسخة الـ “PDF”

تقول أم علي مخيبش: “حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والمعلمات يطلبوا منهم استخرج من الدرس شن بيستخرجوا بالله من غير كتاب”.

مؤكدة رفضها للفكرة تقول المُدرسة Sondos Al-Mahdiأن النسخة الإلكترونية متماشية مع المدرسين، لكنها ممنوعة على الطلاب.

مرجعة ذلك إلى أن الأجهزة الإلكترونية لها أضرار لا حصر لها على الطلبة، مشيرة أن الطلبة يحتاجون الكتب أمامهم ليساعد ذلك في استيعاب الدروس.

عار على الحكومة

من جانبها تقول Monera Milad “معظم الطلبة لديهم نسخ الـ PDF لكن المشكلة في حل الأسئلة حيث يجب أن يكون الكتاب موجود.

من جانبها رأت، أوسمة المعتصم، أنه عار جديد يلحق بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

في حين أكدت Suhila Alkanoni أن الكتاب وبالأخص الرياضيات في المرحلة الابتدائية يعتمد حل التمارين عليه.

بدورها قالت Sara AS: “فكرة حلوة لكن هناك أسر ليبية لا تمتلك مصدرا للإنترنت للحصول على الكتاب ما يصعب الأمر على التلاميذ”، مشيرة أن هناك عوامل أخرى سيكون لها أضرار.

بدرها تتوافق، اسيل العمر، مع الرأي السابق وتقول أن الإنترنت لا يمتلكه كافة الناس.

ميزانية توفير الكتب ضاعت في الصفقات المشبوهة

من جانبها تلقي Suma Ali اللوم على الحكومة قائلة: “ميزانية توفير الكتب ضاعت في الصفقات المشبوهة كما يحدث في أغلب الوزارات التي تنهب الأموال وتغطي سرقاتها”.

بحر الحياة، رأت أن ذلك يعود بالسلب على أولياء الأمور والطلبة، مشيرة أن الطلبة صغار السن لا يستطيعون الدراسة عبر الكتب الإلكترونية.

أما Fairuz Kdf ترى أن الدراسة مقررة بالكتب ولابد من وجودها بين أيدي الطلبة، مشيرة أن النسخ الإلكترونية حل مؤقت.