انفجار لغم في ورشفانة.. 7 أطفال لقوا حتفهم و3 إصابتهم حرجة

أخبار ليبيا 24

لقي سبعة أطفال حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر انفجار لغم أرضي في منطقة قرقوزة في ورشفانة غربي العاصمة طرابلس.

وذلك وفق تصريحات خاصة تحصلت عليها أخبار ليبيا 24 من، الدكتور محمد الجيلاني، أحد الأطقم الطبية بمستشفى الزهراء.

وأكد الجيلاني: “أن المستشفى تسلم جثامين سبعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، وأصابة ثلاثة آخرين بينهم حالتين خطرتين”.

وأوضح الجيلاني، أن اللغم الأرضي من مخلفات حرب عام 2014، وكان موجود في ماسورة مياه قرب منزل الضحايا.

مشيراً إلى أن المصابين يتلقون الخدمات الصحية والرعاية اللازمة داخل المستشفى.