الهادي الصغير: تأجيل الانتخابات اصبح واقعا والمفوضية ستحدد الموعد

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قال عضو اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات الهادي الصغير. أن تأجيل الانتخابات اصبح أمر واقع والمفوضية ستحدد الموعد القادم لها.

الصغير أكد في تصريحات أمس الجمعة لقناة العربية الحدث اطلاع اللجنة على تقارير من المفوضية ومجلس القضاء بشأن صعوبات العملية الانتخابية.

واوضح أن حكومة الدبيبة ستنتهي يوم الرابع والعشرين من ديسمبر والاقتصار على استمرارها في تصريف الأعمال فقط.

وشدد على نزاهة القضاء الليبي وبعده عن الشبهات، نافيا وجود خلل في الأحكام القضائية والقوانين أو إخفاق لمفوضية الانتخابات.

وأشار إلى أن المفوضية لديها تحفظ على 25 مرشحا للرئاسة، وانها ورفضت الإفصاح عن المرشحين المتورطين بوثائق مزورة. مؤكدة عدم استلامها أي من وزارة الداخلية.

وأكد أن مدة تأجيل الانتخابات ستحدد وفق تقرير المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة التي يجب أن تعلن تأجيل الانتخابات. لافتا إلى أن جلسة مجلس للنظر بتأجيل الانتخابات قد تعقد في 27 ديسمبر الحالي، وانه لن يكون هناك جلسة للمجلس يوم الاثنين المقبل.

وفي شأن أخر دعا عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مجلس النواب ومفوضية الانتخابات وهيئة الرقابة الإدارية. ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى فتح تحقيق عاجل في ملف أهلية رئيس الحكومة الحالي. عبدالحميد الدبيبة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطالب خمسة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي في بيان حمل توقيعهم، بفتح تحقيق عاجل في عدم امتلاك رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة لمؤهل علمي مثبت.