المنقوش: لن ندخر جهدا لدعم التعاون بين تركيا وأفريقيا

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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أن ليبيا تعتزم مواصلة التعاون المشترك بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأوضحت في كلمتها بالقمة التركية الافريقية المشتركة والتي تقام في تركيا باسطنبول. أنه رغم الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعياتها والأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحولات التي تعيشها العديد من الدول والشعوب .

وعبرت المنقوش، عن شكرها لتركيا لاستضافتها قمة الشراكة التركية الأفريقية، وتقديرها لجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي. من أجل النهوض بالقارة من خلال شراكات هامة تعكس تطلعات شعوبها في حياة أفضل .

وأشارت وزيرة الخارجية، إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية تركيا تمتد لسنوات طويلة من خلال حركة التجارة البينية. كما أن العلاقات الثقافية والاجتماعية وطيدة بين الجانبين. وصلت أوجها عام 2008 عندما قرر الاتحاد الأفريقي اعتماد تركيا شريكاً إستراتيجيًا .

وقدمت وزيرة الخارجية، لمحة لمسار العلاقات ومخرجات القمة الأولى بإسطنبول عام 2008. وقمة مالابو بغينيا الاستوائية عام 2014، حيث أكدت تلك المخرجات على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة في شتى المجالات.

واعتبرت المنقوش، أن الشراكة الأفريقية التركية، وكذلك الشراكات الأخرى تساعد في خلق بيئة ملائمة للاستثمار. وتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح الشعوب الأفريقية إلى تحقيقها من خلال تنفيذ أجندة 2063.

وأكدت وزيرة الخارجية، أن طموحات الشعوب كبيرة ولديها العزيمة والإرادة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب من أجل بناء مستقبل زاهر. من خلال شراكات اقتصادية مبنية على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة في كافة المجالات .

وعبرت المنقوش، في ختام كلمتها، عن الاعتزاز بالانتماء الأفريقي، وقالت إن ليبيا التي ساهمت في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي. لن تذخر جهداً من أجل إنجاح الخطط والبرامج والمقررات التي ستعتمدها هذه القمة و تنفيذ السياسات التي يتم الاتفاق بشأنها لفتح آفاق أوسع للتعاون بين الجانبين الأفريقي والتركي .