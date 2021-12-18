في استطلاع لأخبار ليبيا 24.. الغالبية ترفض ترشح الدبيبة لشبهات الفساد والرشوة

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات

تقدم عدد من الشخصيات السياسية ومواطنون بعريضة إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالتصدي لمعرقلي الانتخابات.

وخاطب الموقعون أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الملحق (13) الخاص بالتحقيق في مزاعم الفساد والرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي .

وأكدت العريضة أن انتخابات الـ24 من ديسمبر حاسمة للأمة الليبية، وأنهم عهدوا إلى الأمم المتحدة بالأمل في الوصول بالبلاد بأمان إلى الانتخابات .. داعين إلى عدم تقويض هذا الأمل، أو تعريض تطلعات وإرادة 2.8 مليون ليبي للخطر، والذين سجلوا للحصول على حق التصويت لحماية مستقبلهم.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “كيف ترى تقديم عدد من الشخصيات السياسية بعريضة لمجلس الأمن الدولي ضد #الدبيبة و معرقلي الانتخابات للتحقيق في مزاعم الفساد والرشوة في ملتقى الحوار السياسي الليبي؟”.

هل ستمرر العريضة ؟ لن تمرر ؟ ستكون حبرًا على ورق ؟

ومن جهته، تمنى “فراس الليبي الشرقاوي” استثناء عبد الحميد الدبيبة من الانتخابات .. وقال “لا لدبيبه .. لا لعودة الإخوان”

في حين قال “عبدالله العبدالله” كيف تمرر والمندوب وأخذ حقه (لا خوف على الوطن) .

استغلال المال العام

وأوضح “مهند صالح” أن الدبيبة استغل المال العام وخلف الكثير في الرأي .. وكيف يوقع مع شركية أكثر من 3 أشهر وهي الحكومة تسلم مهمها في شهر 12 .

هذا ووعدا … وقال الكهرباء في شهر نوفمبر لن تنقطع، والآن تنقطع بـ 3 ساعات .. وصرف على ميزانية للكهرباء كيف هكي استغل المال العام لصالح عملية الانتخابية فقط … الذليل حلف وقسم قدام مجلس الأمن وقدم العالم وقال لا أدخل الانتخابات وخلف الوعد .

سيطرة قوات الجيش

وأكد “عمران العرفي العرفي” أن العريضة ستكون حبارًا علي ورق .. حيث لفت إلى أنه لن تقيم دولة في ليبيا ما لم تسيطر القوات المسلحة على ربوع ليبيا .. فإن الحكومة التي تأتي من الخارج مثل السراج والدبيبة وما سبقه هدفها سرقة وإهدار وتدمير الدولة التي تملك ثروة طائلة التي يمكن لها دهس المسيح واليهود، حسب وصفه .

ووصف “Mahdi Bin Ghazal Al-Slimani” عبد الحميد الدبيبة بــ “عديم الأخلاق”، موضحًا نحن مع المحكمة فى أن تعهد عبد الحميد الدبيبة أمام لجنة الحوار اخلاقى وغير ملزم قانونيا.

متابعًا “لكن كيف للشعب أن يثق فى شخص لم يلتزم بتعهداته أخلاقيا و يرشح رئيسا له ومن يضمن وفائه بالتزاماته التى سيقدمها للشعب فى برنامجه الانتخابي ولديه سابقة خطيرة بهذا الحجم فى عدم الوفاء” .

والله سبحانه يقول.

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا..

العقوبات وتهم الفساد

وطالبت العريضة باسم الشعب الليبي مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وإلغاء ترشيح الدبيبة وحماية نزاهة الانتخابات وقوانينها وقراراتها وشروط الإنصاف وشرعيتها.

ونادت مجلس الأمن الدولي بتطبيق عقوبات على جميع من وصفتهم بالفسدة الذين يواصلون التقويض والترهيب والتهديد بمحاولة عرقلة أو تأجيل العملية الانتخابية، والذين يُحرضون على مزيد من الانقسام والعنف قبل الانتخابات .. قائلة: “لا يمكن لمجلس الأمن السماح لمثل هذه الأصوات بالاستمرار في زعزعة استقرار البلاد .. وتقويض كافة الجهود المبذولة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها”.

98 مرشحا

وتعتزم ليبيا إجراء انتخابات في الـ24 ديسمبر، لإنهاء 10 أعوام من الصراع على السلطة، وتنازع الشرعية وفقا لمخرجات الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس نوفمبر 2020.

وتقدم 98 مرشحا لمنصب رئيس البلاد بأوراقهم في مكاتب مفوضية الانتخابات بطرابلس وبنغازي وسبها، وأعلنت مفوضية الانتخابات، استبعاد 25 منهم.

وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم في القائمة الأولية، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، وعقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الذي استبعد لاحقا بقبول طعنين على ترشحه واستأنف على الحكمين وعاد إلى السباق.

عراقيل

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، تعرض عدد من المراكز الانتخابية بمحيط العاصمة طرابلس لخروقات أمنية وانتزاع عدد من بطاقات الناخب بقوة السلاح، واختطاف أحد العاملين بمركز اقتراع “رجب النايب” ورقمه 14114.

وحذر وزير الداخلية خالد مازن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبدالرحمن، من طرابلس، إن اتساع رقعة الانتهاكات والخروقات سيؤدي للإضرار بالخطة الأمنية وينعكس على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها.