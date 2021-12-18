استطلاع | الزواج من مطلقة أو أرملة مرفوض اجتماعيا ونفسيا

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

في مجتمعنا حين يفكر الشاب في الزواج فإنه يبحث عن فتاة عذراء .. لم يسبق لها الزواج، أما المطلقة أو الأرملة فلها أن تقنع بمطلق أو أرمل أو حتى متزوج .. هذا إن وجدت من يقبل بها زوجة .

ما زالت المجتمعات العربية تنظر إلى الزواج من مُطلقة نظرة ضيقة من باب أنها امرأة أخذت فرصتها في الحياة الزوجية .. وخاضت التجربة ولم تُفلح فيها، وفشلت في رأب الصدع الذي أصاب حياتها الزوجية يومًا ما.

المنفعة الزوجية

ومن هذا المنطلق، فإن الزواج منها مرة أخرى قد لا يكون يسيرًا ومُجديًا، ولن تتحقق المنفعة الزوجية مع زوجة رجل آخر .. لطالما تركت بيت زوجها جراء عدم صبرها وتحمّلها مشاق طريق الزوجية.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (..) حول سبب اعتراض بعض الناس علي الزواج من المطلقة أو الأرملة؟ وهل واجهت موقف مشابه لهذا؟

وفي هذا الصدد، قالت “نونة الشريف” الله غالب، هذا ماحصل معي بعد وفاة زوجي الأول تزوجت وأنا ببناتي والحساد عارضوا يحسابوه بيقف عليا وحدي الترمل .. الدنيا دوارة والي معارضين إن شاءالله يذوقوا الفقد والمرار الي ذقته .. لو مش فيهم في أولاد هم هالحاقدين أنا الله بلاني وترملت .. وتوا الله يحفظ زوجي الثاني وولادي من أي مكروه وحسد وسحر ربي ينتقم منهم حسد وشر .

وأوضح “أبو نزار” أن الموضوع متعلق على أمور يشوفها الشباب خاصة بيهم هذا لو في حالة من غير تدخل من البابا والماما .. وفي اللي موضوعه مش بيده بيد الماما العرس والحوش والعروس .. المطلقة والأرملة ما نقص منها شيء كل له أسبابه والكل يمر بمراحل عصيبة بسبب الماما والبابا تلقاها أطلقت لأن الستيرسو في يدهم مش في يده .

ومن جهتها، قالت “مجدو مجدو” نفس الشيء الراجل لما يطلق حتى هو سوقه يطيح شعب متخلف عادي يأخذوا عاهرات لكن مطلقه أو أرمله محترمه لا، حسب رأيها .

ورأي “عبدالرحيم دواس” أن الموضوع وكل مافيه إنه الزواج للشباب أصبح صعب جدًا في زمننا الحالي والتعدد أصعب بكثير فأنا كشاب أكيد بعد كم سنة من التوفير والادخار عشان اتزوج بكر مش ثيب واقتداء بوصية الرسول “صلى الله عليه وسلم” .

وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن عويم قال: قال رسول الله صلى ا لله عليه وسلم .. “عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً، وأرضى باليسير” وحسنه الألباني.

وذكرت “غريبة الاطوار” أن الزواج من مطلقة ولديها أولاد مسؤولية مش ساهلة.. لو كانت من دون أولاد ممكن بس تربية أولاد مش أولادك صعبة من جهتين سواء مطلق أو مطلقة بصغارهم .