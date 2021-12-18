استطلاع | هل ينجح لقاء الناظوري والحداد في توحيد المؤسسة العسكرية؟

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

لقي لقاء القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع، الفريق محمد الحداد، في سرت ترحيبا دولي ومحلي.

خاصة وأن اللقاء جاء بتنسيق من طرفي اللجنة العسكرية 5+5 دون أي تدخل خارجي، وذلك في إطار توحيد المؤسسة العسكرية الذي يطمح له الليبيون.

حيث أن اللجنة 5+5 وقعت في 23 أكتوبر 2020 في جنيف اتفاق وقف إطلاق النار المتضمن لإجراءات توحيد المؤسسة العسكرية.

وأيضا فتح الطريق الساحلي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “هل ينجح لقاء القائد العام للقوات المسلحة المكلف، الفريق عبدالرازق الناظوري مع رئيس الأركان بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد في توحيد المؤسسة العسكرية؟”.

آراء متباينة

يقول عبد الرؤوف مرحبا باللقاء: ” كل شيء ينجح إذا خلصت النوايا بين الليبيين”.

من جانبه تمنى، الصافي الصافي، أن يحقن الله دماء الليبيين ويلم شملهم ويحقن دمائهم.

اللقاءات المباشرة تنجح

أما Ahmed Libya، رأى أن توحيد المؤسسة العسكرية سيكون حسب المصلحة المتبادلة بين الطرفين.

بدوره يقول Nuri Sakal: “نعم دائما اللقاءات المباشرة تكلل بالنجاح عندما تكون النوايا صادقة”.

الميليشيات سترفض توحيد الجيش

متوقعة الفشل تقول، زرقاء سوداء: “المنطقة الشرقية جيش وطني حقيقي وأي أمر عسكري يصدر ينفذ”.

مشيرة أن المنطقة الغربية لا يوجد بها جيش حقيقي وأن الوقت لا زال مبكرا خاصة في ظل سيطرة الميليشيات.

جيش ولائه لله ثم الوطن

وفي ذات السياق أكد، اياد بوشنه، فشل الجهود في توحيد الجيش لأن محمد الحداد لا يملك القوة على الأرض.

بدوره طالب، فتحي الوداني الوداني، بأن يكون لليبيا جيش واحد يكون ولائه لله ثم الوطن.