أردوغان: لابد من استمرار السلطة السياسية حتى تتم انتخابات وفق قاعدة دستورية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس الجمعة، في إسطنبول، رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان. على هامش مشاركته في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية .

وبحث اللقاء آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والعديد من الملفات في مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لحل الأزمة الليبية.

في حين بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس الجمهورية التركية، على ضرورة احترام مخرجات الحوار السياسي، واستمرار السلطة التنفيذية في مهامها. إلى أن تتم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نزيهة. وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها الليبيين جميعاً.

وكان المنفي قد وصل صباح اليوم إلى تركيا في زيارة رسمية، تستمر يومين، وذلك للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الإفريقية. التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 – 19 ديسمبر الجاري.

أفادت وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التركي رجب أردوغان التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في إسطنبول.

وذكرت الأناضول أن ”اللقاء المغلق“ بين الجانبين جرى في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول .. من دون تقديم أية تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له، إلى إسطنبول في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك .. وفق بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

في حين قال البيان إن ”زيارة المنفي تأتي للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري“.