يونسكو تدرج الخط العربي لقائمة تراثها غير المادي

17 ديسمبر، 2021 12:45 م
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مصدر الصورة رئاسة شؤون الحرمين
مصدر الصورة رئاسة شؤون الحرمين

أخبار ليبيا24

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” الثلاثاء في قائمتها للتراث غير المادي، الخط العربي، وذلك بعدما تقدمت 16 دولة عربية، بطلب لهذا الغرض.

ووفق اليونسكو، فإن هذه القائمة تهدف إلى زيادة الوعي بالتراث غير المادي. وكذلك ضمان الاعتراف بتقاليد المجتمعات ودرايتها التي تعكس تنوّعها الثقافي.

وتعرّف اليونسكو التراث الثقافي غير المادي بأنه “الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي”.

ووصفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي. بأنه “فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيراً عن التناسق والجمال”.

 

كما تعددت مدارس كتابة الخط العربي في المنطقة العربية إضافة إلى المناطق التي تكتب لغتها بالأبجدية العربية كالفارسية والأوردو.

الخطاط الليبي، عبد السلام الصراري، من مدينة بني وليد
الخطاط الليبي، عبد السلام الصراري، من مدينة بني وليد

كما أن هناك عدة أساليب لكتابة الخط العربي، منها الكوفي والرقعة وخط النسخ والثلث والفارسي، إضافة إلى الإجازة أو التوقيع والديواني والطغراء والريحاني وغيرها.

وطبقا لليونسكو توفر سلاسة الخط العربي “احتمالات لا محدودة، حتى من خلال كلمة واحدة، كما يمكن للحروف أن تتمدد وتتحول لتصنع أشكالا مختلفة”.

وقد ارتبط الخط العربي بالتراث الإسلامي، فصار يزين واجهات دور المساجد والأضرحة وغيرها من تصاميم العمارة الإسلامية في أنحاء العالم.

كما أنه وفي العديد من البلدان العربية والإسلامية وغيرها. افتتحت جمعيات ومدارس للحفاظ على فن كتابة ونسخ الخط العربي اليدوي وصيانته وتوريثه للأجيال المتعاقبة. ويقبل على تلك المدارس عرب وأجانب لتعلم فنون الخط العربي وزخارفه.

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17 ديسمبر، 2021 12:45 م
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