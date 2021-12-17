يونسكو تدرج الخط العربي لقائمة تراثها غير المادي

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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” الثلاثاء في قائمتها للتراث غير المادي، الخط العربي، وذلك بعدما تقدمت 16 دولة عربية، بطلب لهذا الغرض.

ووفق اليونسكو، فإن هذه القائمة تهدف إلى زيادة الوعي بالتراث غير المادي. وكذلك ضمان الاعتراف بتقاليد المجتمعات ودرايتها التي تعكس تنوّعها الثقافي.

وتعرّف اليونسكو التراث الثقافي غير المادي بأنه “الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات – وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية – التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي”.

ووصفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الخط العربي. بأنه “فن الكتابة بالعربية بطريقة سلسة تعبيراً عن التناسق والجمال”.

تُعتبر #اللغة_العربية ركناً من أركان تنوع البشرية الثقافي وإحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم. 📣📣 كونوا معنا في 17 كانون الأول في تمام الساعة 11 صباحاً (بتوقيت باريس) لمتابعة الاحتفال بـ #اليوم_العالمي_للغة_العربية! ⬇️ البث المباشر ⬇️https://t.co/9n6vqLy4Q3 — اليونسكو (@UNESCOarabic) December 16, 2021

كما تعددت مدارس كتابة الخط العربي في المنطقة العربية إضافة إلى المناطق التي تكتب لغتها بالأبجدية العربية كالفارسية والأوردو.

كما أن هناك عدة أساليب لكتابة الخط العربي، منها الكوفي والرقعة وخط النسخ والثلث والفارسي، إضافة إلى الإجازة أو التوقيع والديواني والطغراء والريحاني وغيرها.

وطبقا لليونسكو توفر سلاسة الخط العربي “احتمالات لا محدودة، حتى من خلال كلمة واحدة، كما يمكن للحروف أن تتمدد وتتحول لتصنع أشكالا مختلفة”.

الخط العربي ؛ أصالة وعراقة متجذّرة في عمق التاريخ العربي#تسجيل_الخط_العربي_في_اليونسكو#اليوم_العالمي_للغة_العربية pic.twitter.com/Azkv6rQQgC — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 15, 2021

وقد ارتبط الخط العربي بالتراث الإسلامي، فصار يزين واجهات دور المساجد والأضرحة وغيرها من تصاميم العمارة الإسلامية في أنحاء العالم.

كما أنه وفي العديد من البلدان العربية والإسلامية وغيرها. افتتحت جمعيات ومدارس للحفاظ على فن كتابة ونسخ الخط العربي اليدوي وصيانته وتوريثه للأجيال المتعاقبة. ويقبل على تلك المدارس عرب وأجانب لتعلم فنون الخط العربي وزخارفه.