نور عمرو دياب : من الغريب أن تسألوني عن والدي

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كشفت نور ابنة الفنان المصري عمرو دياب، عن علاقتها مع خطيبها البريطاني، وتفاعلت مع متابعيها برفقة خطيبها الذي شاركها البث المباشر الذي ظهرت من خلاله عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“.

وأعربت نور عمرو دياب عن سعادتها بالدعم الذي تتلقاه من خطيبها كيران وودرورد .. وقامت بإظهاره برفقتها من خلال البث المباشر، مشيرة إلى أنه ساعدها كثيراً على تلقي العلاج.

تحسين العلاقة

ووصف خطيب نور البريطاني، علاقتهما بالرائعة. وقال: ”نعمل دوماً على تحسين علاقتنا للأفضل، وأهم ما في العلاقات هو أن تهتم بنفسك والشخص الآخر يهتم بنفسه أيضاً .. إذا كنت لا تحب نفسك، كيف ستجعل الشخص الآخر يحبك“.

وأضاف: ”أحب طاقة نور الإيجابية، وأنت ذكية، وجميلة، وعندما رأيتك للمرة الأولى شعرت أنك أجمل بكثير في الواقع .. مقارنة مع الصور التي تنشرينها“.

رومانسية كبيرة

وتحدث الثنائي عن علاقتهما وكيف بدأت برومانسية كبيرة، وهذا ما لاحظه المتابعون الذين طرحوا عليهم عدة أسئلة حول علاقة الحب التي تجمعهما.

وعن موعد زفافهما، أشارت نور عمرو دياب أن جائحة كورونا مازالت مستمرة، وهذا ما يمنع زواجهما .. وقالت: ”كورونا مازالت تضرب العالم، ويجب التأكد من سلامة العالم قبل التفكير بزواجي (..) لأني لست الوحيدة على هذه الأرض .. نريد أن نقيم حفلاً خاصاً، وأن لا يكون الحفل سريعاً أو خاطفاً بسبب الظروف التي يمر بها العالم“.

تعليق أزعج نور

وطرح أحد المتابعين تعليقا أزعج نور، كتب فيه أن خطيبها يحاول استغلالها من أجل شهرتها ومالها .. فأجاب خطيبها كيران: ”عندما قابلتك لم أكن أعرف من أنت، وكل ما عرفته أننا مصابان بمتلازمة أسبرجر، ولم أعرف أي شيء عن والدك، وأن أكون مع أي شخص من أجل المال، هذه ليست نوايي.. المال والجمال يذهبان ويبقى الشخص الحقيقي الذي أنت برفقته“.

وقالت نور عمرو دياب إنها بحثت عن شخص بمواصفات كيران لفترة طويلة بحياتها، واعتقدت بلحظة ما أنها لن تجد هذا الشخص، لكنها بالنهاية قابلت كيران ونشأت بينهما علاقة حبّ.

أحب عائلتي

من جانبه، قال كيران إنه عندما قابل نور لأول مرة شعر حينها كأنه عاد للطفولة مجدداً، و“شعرت بالحياة، وأدركت أنني أرغب بأن تكون نور معي طوال حياتي، وأن أقضي معها أجمل الأوقات، وألهمتني لأن أكون أفضل شخص مما كنت عليه“.

وردت نور عمرو دياب على الأسئلة التي وجهت لها خلال البث المباشر عن عائلتها، وقالت إنها لا تشعر بارتياح بحديثها الدائم عن والدها الفنان المصري عمرو دياب، ووالدتها الفنانة المصرية شيرين رضا، وقالت: ”أحب عائلتي، والدي رائع ووالدتي رائعة، أنا لا أمثلهم للحديث عنهم أمام الناس.. لو كان لديهم مقابلات عليكم مشاهدتها.. لكن أشعر بالغرابة أن أجيب على الأسئلة المتعلقة بوالدي“.