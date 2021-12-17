نصية: تأخير إعلان القائمة النهائية للمترشحين يعد خللًا كبيرًا

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصيه. إن بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وما ورد فيه من تأخير لإعلان القائمة النهائية للمترشحين يعد خللًا كبيرًا في عملها.

وأضاف نصية في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذا التأخير يدفع باتجاه تأجيل الانتخابات.

وأوضح عضو المجلس أنه إذا كان رئيس المفوضية متأكدًا من صعوبة إجراء الانتخابات في موعدها تقنياً عليه أن يتحدث بذلك صراحةً.

وشدد نصية على عماد السايح ألايستخدم عبارات مبهمة تساهم في زيادة الفوضى والإرباك ولا تسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الموقف.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها ستتبنى بعض الإجراءات. قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أنها ستتخذ إجراءات قضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء. وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات أنها باشرت في الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي منصب رئيس الدولة.