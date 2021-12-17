ناقلة مليونية من ميناء الحريقة بطبرق في طريقها إلى فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق إن الناقلة النفطية ( سي – هاملتون) رست صباح اليوم الجمعة على رصيف ميناء الحريقة النفطي .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 وجهت الناقلة النفطية ستكون إلى فرنسا .

176 ألف برميل

حيث أشار إلى أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 176 ألف برميل من النفط الخام .. من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة.

“النافتا” الخفيفة

وفي يوليو الماضي، استقبل، ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط في الناقلة النفطية (جيما) لشحن 16 ألف طن متري من مادة النافتا الخفيفة إلى فرنسا.

وأكد مصدر مسؤول بالميناء – لأخبار ليبيا 24، أن مادة النافتا تدخل في صناعة البنزين وصناعة البتروكيماويات ويتم تصديرها خارج ليبيا.

ولفت إلى أن ميناء المصفاة لديها منتوجات أخرى مثل الزيت الثقيل الذي يتم تصديره إلى شركة البريقة عبر أنبوب مباشرة من المصفاة وتقوم شركة البريقة بتوزيعه إلى محطة طبرق البخارية .. حيث يصل إلى الخمس ومصراتة وينقل برا إلى مصنع إسمنت الفتائح ومحطة سوسة والفائض منه يتم تصديره خارجياً.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج توليان اهتماماً كبيراً بمصفاة طبرق التي يديرها عناصر وطنية ذات خبرة .

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط من أهم الموانئ النفطية في ليبيا بسبب موقعه الجغرافي المتميز داخل خليج محمي من العوامل الجوية.