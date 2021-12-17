لم يعد منهم إلا خمسة.. حكاية 12 شابا من البيضاء قارعوا الإرهاب في بنغازي

أخبار ليبيا 24

حكاية اليوم تبدأ بعد أن سيطرت الجماعات الإرهابية على مدينة بنغازي وإحباطها قيام الدولة المدنية التي ترسخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وعند مطالبة عموم أهالي بنغازي الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، بإنهاء وجود الإرهابيين ليعود المواطنين فيها لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتيادية.

الهدف اجتثاث السرطان الخبيث من عموم البلاد

خرج 12 عشر فردا من مدينة البيضاء في 2014 بوازع وطني لمكافحة الإرهاب في بنغازي حتى لا يستشري ذلك المرض السرطان الخبيث في عموم البلاد، وصلوا تلك الثلة إلى مدينة بنغازي ولكن لم يعد منهم إلا خمسة أفراد فقط ليرتفع البقية شهداء دفاعا عن الوطن.

أخبار ليبيا 24 تلتقي اليوم، أحمد عبدالله بشير، المنتسب لمديرية أمن الجبل الأخضر وهو أحد العائدين إلى البيضاء ليروي لنا تفاصيل حكاية الـ 12 شابا الذين قارعوا الإرهاب في محاور القتال في بنغازي.

اللجنة الأمنية تنحرف عن المسار

يبدأ أحمد حديثه بإلقاء التحية على أسر الشهداء والجرحى الذين واكبوا ثورة الكرامة، داعيا أن يتقبل الله شهداء الوطن وأن يشفي الجرحى.

أحمد يقول: “كنا من منتسبي اللجنة الأمنية قبل أن تنحرف عن المسار وتنجر إلى توجهات الجماعات الإرهابية حتى صارت تكثر الاغتيالات بين أفراد الجيش والأجهزة الشرطية”.

الالتحاق بالجيش لمقارعة الإرهاب

يتابع أحمد: “عندما كثرت الاغتيالات وأصبح الإرهاب يهدد حياتنا كون أن الاغتيالات صارت بشكل شبه يومي، قررنا التواصل مع، العقيد فوزي بوحديدة، الذي بدوره تواصل مع الجهات المسؤولة في عملية الكرامة بهدف إلحاقنا بالقوات المسلحة للمشاركة في قتال الإرهابيين وتخليص الوطن من شرهم”.

شراء السلاح على نفقتهم الخاصة

يؤكد أحمد أن بعضهم اشترى قطع السلاح على نفقته الخاصة قائلا: “اشترى بعضنا السلاح على حسابه والتحقنا بمحاور القتال في بنغازي”.

يتابع أحمد: “عند وصولنا إلى مدينة بنغازي صرت أنا وعدد من رفاقي نغطي عبر الآليات المسلحة على المشاة الذين يتقدمون في محاور القتال في بنغازي وبدأ رفاقنا يرتقون شهداء واحدا تلو الآخر أثناء مقارعة الجماعات الإرهابية”.

الشهداء أحياء في قلوبنا

يقول أحمد: “تعرض إلى إصابة على مستوى الصدر أثناء قتال الجماعات الإرهابية وتوجهت للعلاج خارج البلاد وحينما عدت وجدت أمامي خبر استشهاد ابن عمي سليمان”.

يتابع أحمد: “سليمان متوفى عند الناس لكنه حي بالنسبة لنا فهو حي في قلوبنا، فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون”.

أحمد حينما التحق ورفاقه الـ 12 بمحاور القتال في بنغازي كانوا يحملون أكفانهم على أيديهم حيث جادوا بحياتهم وهي أغلى ما يملك الإنسان فقط من أجل تخليص الوطن من الظلام الذي حجب نور الشمس بأفكاره المتطرفة.

طالب أحمد في ختام حديثه الشباب في ليبيا بأن يكونوا يدا واحدة من أجل حماية مناطقهم، مطالبا الجهات المسؤولة ألا تنسى أسر الشهداء وأن تلتفت إلى الجرحى الذين جادوا بحياتهم من أجل الدفاع عن الوطن.