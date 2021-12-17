في إسطنبول.. المنقوش تشارك في قمة الشراكة “التركية – الأفريقية”

17 ديسمبر، 2021 1:02 م
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نجلاء المنقوش

أخبار ليبيا 24

شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته المنقوش عبر حسابها بموقع تويتر.

وقالت المنقوش: “تشرفت بتمثيل ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للشراكة التركية- الأفريقية”.

وأوضحت المنقوش أن المؤتمر يأتي لمناقشة التحديات والمنفعة المشتركة في المجالات كافة.

وكانت قد انطلقت أعمال القمة بمركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وسيشارك الرئيس التركي رجب أردوغان غدا السبت في افتتحها رسميا.

 

17 ديسمبر، 2021 1:02 م
7

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