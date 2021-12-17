عمران القيب يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة بلغراد

أخبارليبيا24_متابعات

بحث وزير التعليم العالي عمران القيب اليوم الجمعة بمقر الحكومة الصربية مع النائب الأول لرئيس الوزراء الصربي. ووزير التعليم سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

واوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن اللقاء حضره أعضاء السفارة الليبية في بلغراد. فضلا عن رئيس الاكاديمية الليبية للدراسات العليا ا د رمضان المدني. و مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي ا د فيصل العبدلي .

واكدت الوزارة أن اللقاء شمل التباحث بشأن تطوير التعاون العلمي في مجال الدراسات العليا و البحث العلمي و على وجه الخصوص.

في حين نوهت أن الاجتماع تناول الاشراف المشترك لطلبة الدكتوراه في الأكاديمية و بالتحديد العلوم الهندسية و الاساسية.

وفي ختام اللقاء اوضحت الوزارة أنه تم التوصل لإبرام و توقيع اتفاقية تعاون مشترك يشمل جامعة بلغراد و جامعة نوفي ساد.

من جانب أخر بحث وزير الصحة علي الزناتي مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة عددٍ من الملفات أبرزها. سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية. والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا.

وأكدت وزارة الصحة في منشورها على الفيسبوك أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

يشار إلى الاجتماع عقد على هامش زيارة الوزير إلى تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش. القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية والتي تنظمها وزارة الصحة التركية. حول سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها.