سرية الهندسة طبرق تعدم 50 طن من مخلفات الحرب

أخبار ليبيا 24 – خاص

أنهت السرية الأولى هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية بالجيش الليبي إعدام خمسون طن من مخلفات الحروب. والتي كانت بمعسكر التسليح والذخيرة الذي تحول محيطه الى حيٍ سكني كبير .

وقال أمر السرية الأولي هندسة ميدان عقيد هاني فضيل إن عملية الجرد والإعدام جاءت بناءاً على تعليمات من القيادة العامة. حفاضاً على أرواح المدنيين القاطنين بالقرب من المعسكر

وأضاف فضيل أن عمليات الجرد والإعدام استمرت لأيام متتالية بتنسيق مشترك بين الهندسة العسكرية وإدارة التسليح والذخيرة وبإمكانيات لاتذكر.

يشار إلى أن معسكر التسليح والذخيرة كان قد تعرض لأعمال تخريب إبان ثورة فبراير. الأمر الذي أدى إلى إنفجاره وإتلاف الذخيرة المخزنة بداخله. الأمر الذي اصبح يشكل خطراً علي محيطه الذي تحول لأحد أكبر الأحياء السكنية في طبرق.

في سياق أخر استيقظت مدينة طبرق صباح هذا اليوم على فاجعة غير مسبوقة حيث قام أحد مدمني المخدرات بقتل (7) أشخاص .

في حين قال مراسل الوكالة أن المدمن قام بقتل أشقاءه وأقاربه وبعض المارة، مما استدعى تدخل عناصر الشرطة والتعامل مع الموقف وفق القانون .

وأوضح المراسل أنه نتيجة للمقاومة العنيفة من الجاني تدخل عناصر الشرطة للتعامل مع مصادر النيران. واقتحام المزرعة المتواجد بها الجاني مما أدى إلى مقتله .

في حين تحصلت الوكالة على أسماء المتوفين وهم محمد مفتاح صالح عبدربه (الجاني)، ومهند مفتاح صالح عبدربه (شقيقة)، ومنجي بالله مفتاح صالح عبدربه (شقيقة) .. ومجدي محمود فضيل الغيثي (جار الجاني)، ويوسف عبد ربه المريمي (ابن خالة الجاني)، وعبدالرحيم محمد زكري محمد (جار الجاني) (..) ومحمد ميلود يوسف (ابن خالة الجاني)، وعمران إبراهيم عمر الغيثي ( أحد المارة ) .