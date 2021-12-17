تراجع أسعار النفط تحت ضغط تزايد حالات أوميكرون

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تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، بفعل عمليات بيع لجني الأرباح وتجدد مخاوف متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

يأتي ذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها النفط الخام بدعم تراجع المخزونات الأمريكية وتوقعات ارتفاع الطلب.

وانخفضت عقود خام برنت القياسي، تسليم فبراير 52 سنتا أو بنسبة 0.69 بالمئة، إلى 74.5 دولارا للبرميل.

كما نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يناير 60 سنتا أو بنسبة 0.83 بالمئة، إلى 71.78 دولارا للبرميل.

وتخلت أسعار الخام عن مكاسب بنسبة 2.5 بالمئة سجلتها على مدى يومي الأربعاء والخميس، إثر بيانات مخزونات الخام الأمريكية.

وتعد أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، أقل من إغلاقها في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.3 بالمئة لمزيج برنت. ونحو 0.1 بالمئة للخام الأمريكي.

وقالت مجموعة أوبك+ إنها قد تجتمع قبل الموعد المقرر في الرابع من يناير إذا استدعت تغيرات في توقعات الطلب مراجعة لخطتها لزيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير .

وتقع أسعار النفط، تحت ضغط تزايد حالات الإصابة بالمتحول أوميكرون، الأمر الذي يجدد المخاوف حيال فرض قيود جديدة تأثير على الطلب العالمي على الوقود.

وفى الولايات المتحدة، أدى الانتشار الواسع لمتغير أوميكرون إلى قيام بعض الشركات بإيقاف خطط إعادة الموظفين والعمال إلى مكاتبها.

ويقول خبراء الطاقة، إن النفط لا يزال يواجه رياحا معاكسة كبير من متغير أوميكرون. وذلك مع تأثر توقعات الطلب في أوائل العام المقبل.

كما أعلنت منظمة أوبك عن توقعاتها بأن يكون تأثير أوميكرون طفيفا وقصير الأجل، مع الإشارة لكون العالم أصبح مجهز بشكل أفضل لإدارة حاجة كورونا والتحديات الخاصة بها. وحافظت المنظمة على توقعتها بأن الطلب العالمي سينمو إلى 4.15 مليون برميل يومياً في 2022.