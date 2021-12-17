انطلاق بطولة ليبيا للكيك بوكسنغ ببنغازي

17 ديسمبر، 2021 6:19 م
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بطولة ليبيا للكيك بوكسنغ
بطولة ليبيا للكيك بوكسنغ

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انطلقت بمدينة بنغازي أمس الخميس بطولة ليبيا الخامسة في لعبة الكيك بوكسنغ .. وحملت البطولة التي احتضنتها صالة الألعاب بالمدينة الرياضية بنغازي شعار  “ليبيا أرض السلام” .

وافتتحت فعاليات البطولة بعروض رياضية في عدة ألعاب وعروض فنية غنائية وسط عدد من الشخصيات الرياضية على رأسها رئيس الاتحاد الليبي للعبة الأستاذ محمد الزروق .

ويشارك في المنافسات 300 رياضي من مختلف مناطق ليبيا يتنافسون ليومين في جميع الفئات العمرية .

وتعمل اللجنة الفنيه للاتحاد الليبي للكيك بوكسنغ لاختيار أفضل اللاعبين من خلال البطولة .. وضمهم للمنتخب الليبي لتمثيله في المحافل الخارجية .

هذا وتتواصل البطولة ليومين وسيتم خلال اليوم الختامي تكريم الأبطال الحائزين على المراكز الأولى في جميع الفئات وتقديم جوائز محفزة لهم للاستمرار والتألق في اللعبة .

17 ديسمبر، 2021 6:19 م
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