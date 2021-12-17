الغالبية ترفضه..ما رأيك في تغيير نظام الدراسة بالتناوب؟

أخبارليبيا24- مجتمع

مرت ليبيا بظروف عدة تسببت في إرباك العملية الدراسية في بعض مدنها وفي هذه الفترة كان لانتشار فيروس كورونا تأثير أيضًا على الحياة بصفة عامة وعلى التعليم بصفة خاصة من تأخر بداية وانتهاء العام الدراسي وتأجيل الامتحانات وغيرها من الآثار.

ومع بداية العام الدراسي الجديد اضطرت وزارة التعليم في ليبيا إلى تغيير نظام الدراسة إلى نظام التناوب يومًا بعد يوم بحيث تصبح ثلاثة أيام في الأسبوع.

يرفض البعض هذا النظام لأنه يتسبب في زيادة الضغط على الطلبة وبذل مجهود أكبر من الجميع سواء من المعلم أو من الطلبة ما يكون سببًا في المزيد من الإرباك.

وحول هذا النظام وتغييره طرحنا سؤالًا على متبايعنا لتقديم آرائهم في تغير نظام الدراسة إلى نظام التناوب يوم بعد يوم، والبداية كانت مع Fatima Alfarse التي قالت :”صعب بكل وعيوبه على المستوى التعليمي للطلاب سيئة جداً، بس الله غالب”.

ويقول Asmayl Aldrsey Aldrsey :”كتب ما فيش إلا في المدارس الخاصة ودراسة يوم بعد يوم، ألغوها الدراسة نهائيا وخلاص”.

وترى Nadia Ben Halim أنه :”استهتار بالتعليم المفروض الدارسة صبح وعشية يوميا”، يؤيدها إبراهيم محمد خير :”فاااااااشل”.

أما Mahmud Mostfa :”أفضل، لكن بشرط 5 حصص , 45 دقيقة مدة الحصة”، كذلك Ramadan Ghet يقول :”أنا مع”، تخالفهم أميرة باخلاقي بالقول :”نظام فاشل”.

ويقول عطية الفرجاني :”عطوهم شهايد وهم راقدين في منازلهم. شني دارسة. التاريخ طلع نصه كذب والطب نعالج في تونس والجغرافيا حوشنا عارفه وين وما فايدة باقي المواد”.

وتعتقد Fouzia Mohamed أن الأجدى :”المقروض مجموعة صباحا والأخرى مساء للحد من الازدحام داخل الفصول”.

ويؤكد منصور إبراهيم الوافي أنه :”ضد هذا النظام”، وYoushko Alrbaey تقول :”تعليم فاشل بس مع راحتنا تمام”.

وتقول Ai Na :”غلط”، وكذلك أم محمد تراه نظامًا :”فاشلًا”، تؤيدهن كذلك أم أوسمه وتراه :”غلط”.

وابتهاج وهيبة تقول :”أفضل من الازدحام”، وترى الزمرد الأخضر أنه :”من ناحية وقائية يقلل فرص الإصابة”.

وتؤكد Sasho Teto بالقول :”نصيحة يبطلوها خير”، وأم أبرار ترى أن :”هذا المرض قاتل فتك باللآلاف”.

وتقول Roge Roge :”أخي عليه”، وتتابع وردہ وردہ :”إن شالله لا”، وتتبعهن ابنة المعلم :”هذا نظام فاشل، والمفروض تعطيل الدراسة في شهر ديسمبر لحين توفير الكتاب المدرسي2021-2022″.

وتؤكد Khalifs Eso أنه :”ضد لأنه ضياع السنه على الصغار وتعب الأهل في الدروس الخصوصية وتعويض المنهج اللي رايح عليهم”.

كذلك يرفض هذا النظام الصقر الذهبي بالقول :”ضد القرار”، كما أن Saro Du أعلنت كذلك رفضها لهذا النظام.

تختلف معهم قناعتك نصف سعادتك وتراه :”أحسن وأفضل”، فيما يقول Abdulbasit Attobashi :”بالله عليكم فكونا من التأخير والتعطيل، ما ساد التعليم طالع من التصنيف العالمي تبو تلغوه مرة وحدة على اﻷقل يفكوا الخط (العمش ولا العمى)”.

ويقول مصطفى جعفر إنه نظام :”أفضل”، كذلك نور الرحمن والهدى تقول 100% الوقاية خير من العلاج”.

ترى أم أكرم أنه :”أفضل بالنسبة لصحة الطالب، لكن ضغط من ناحية الواجبات والتطبيقات المدرسية يعني كل أبلهة تجي دج هلبه وأنا ابله في نفس الوقت الكلام عليا وعلى جميع الأبلات”.

وتعتقد العهد والوفاء أنه أفضل وتقول :”لأن الفصول كارثة، مدارس كل فصل 40 طالب، ضغط وما فيش تباعد”.

أم أحمد تقول :”أنا ضد لأن الزحمة من غير في المدارس بس، ياسر من الجهل”، طیور الجنة تقول :”ضد النظام”.