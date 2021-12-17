الزناتي يبحث مع نظيره التركي ديون الدولة الليبية

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بحث وزير الصحة علي الزناتي مع وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة عددٍ من الملفات أبرزها. سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية. والمترتّبة عن علاج المرضى الليبين بدولة تركيا.

وأكدت وزارة الصحة في منشورها على الفيسبوك أن الاجتماع بحث تعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.

يشار إلى الاجتماع عقد على هامش زيارة الوزير إلى تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش. القمة الثالثة للشراكة التركية الإفريقية والتي تنظمها وزارة الصحة التركية. حول سبل تعبئة القدرات والإمكانيات في عهد الأوبئة وما بعدها.

في حين كانت وكالة الأنباء التركية ”الأناضول“ افادت، اليوم الجمعة، بأن الرئيس التركي رجب أردوغان. التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في إسطنبول.

في حين ذكرت الأناضول أن ”اللقاء المغلق“ بين الجانبين جرى في قصر دولمة بهتشة في إسطنبول من دون تقديم أية تفاصيل إضافية بشأن فحوى اللقاء.

ووصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له، إلى إسطنبول في زيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأتراك وفق بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقال البيان إن ”زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأتي للمشاركة في القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية التي تستضيفها مدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري“.