“الانتخابات في موعدها”..آراء بعض متابعي “أخبارليبيا24” حول الانتخابات

أخبارليبيا24 – استطلاع

كثر الحديث والمطالبات لدى بعض الأطراف السياسية والنشطاء بتأجيل الانتخابات الليبية المقررة إجرائها في 24 ديسمبر الجاري لأسباب عدة.

من بين تلك الأطراف تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن رفقة وزير العدل حليمة البوسيفي التي أشارت إلى صعوبة تأمين الانتخابات.

حيث قال مازن في مؤتمر صحفي – قبل أن يتراجع عنها – إن الوضع لم يعد مقبولًا في سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

ولمعرفة رأي الشارع أجرت أخبارليبيا24 استطلاعًا لمتابعيها لمعرفة رأيهم حول انتخابات 24 ديسمبر هل سيتم تأجيلها، سيتم إلغاؤها، أم أنها ستجرى في موعدها؟

بداية مع الواثقه بالله تقول :”تجرى في الموعد ويكون أول مرشح الدكتور سيف الإسلام وأرجو تهدأة الوضع حتى السبيل لوصول إلى القرار السليم، نحنا تهمنا مصلحة البلاد والمواطن بدون تحيز”.

ويقول Mohamed Alburas :”أسأل الأمريكان”، فيما يرى المهدي أبوبكر دبش :”أن التأجيل وارد”.

ويستائل سعيد زغدود :”وهل تحققت الشروط التي سبقت الانتخابات، وقف التدخل الخارجي وخروج المرتزقة، الواقع لا”.

ويؤكد Ali Slamat بالقول :”الإخوانجية بيأجلوها ومعاهم ضعاف النفوس واللي ينشروا بالفلوس”.

أما FS Shaban يقول :”السؤال هذا تقدر تسأل أبلة ستيفاني هي اللي عندها الإجابة”.

ويعتقد سمير احفيظ :”أنها سوف تجرى في موعدها بإذن الله”.

ويقول أمين عبدو :”على ما أظن أن القرار ليس عند اليبيين لوكان عندهم أنا متأكد أنهم كلهم يريدون الخروج من هدا المستنقع والعيش بالأموال اللى كسبوها”.

ويؤكد Mohammed Abouda أن :”البلاد خربت نباعت أسأل الأمريكان وبريطانيا وفرنسا هما اللى عندهم القرار الباقى كلهم بيادق”.

ويرى خميس الفاخري :” ان شاالله ستجرى في موعدها”، أما ميلود المشاي يقول :”طاب لهم كرسي الحكم ولكن …؟!! الانتخابات في موعدها شاء من شاء وأبى من أبى ومهما كانت النتائج”.

ويضيف المشاري :”هذه الديمقراطية إلى متى ترويع الشعب وسرقة أمواله والسفر والعبث بمقدرات الدولة بحجة عدم تأمين الانتخابات، لا نريد تأمين إنما نريد الانتخابات في موعدها”.

وتقول Samera Smora :”ستجرى في موعدها إن شاء الله”، كذلك خالد سعد يقول :”ستجرى في موعدها”، وأيضًا عبسي عمران :”ستجرى في موعدها”.

إبراهيم السبتى يؤكد :”في موعدها”، صاحب حساب بعدين شني فيه يقول :”يجب إلغاؤها”.

و Fatma Sh نؤكد أنها :”ستجرى في موعدها بإذن آلله”، أما محمد الليبي :”سيتم تأجيلها”، كذلك مهدي الهادي يقول :”ستجرى فى موعدها إن شالله”.

ويعتقد Alia Mbrkz :”حسب رأيي سيتم إزاحة موعد الاقتراع فقط لداوعي فنية ممكن شهر”.

ويقول امبارك الاملاك :”لا لتأجيل 24 ديسمبر ولا واحد منهم نشوفوا وجهه”، ويخالفه عصام الشريف ويقول :”تأجيل”.

مصباح الورفلي يقول :”في موعدها بمشيئة الله وإن شاء الله الشعب الليبي ينهي هذه المهزلة وترتاح بلادنا من جميع من في هذا المشهد”.

عمر الخيام يؤكد :”الإلغاء”، وأبو جهاد جهاد يقول :”أكيد التأجيل”، أما Khawalah Rajab تقول :”في موعدها إن شاء الله، والخضراء الصامده في موعدها بإذن الله تعالى”.

Mostafa Khalifa يقول :”شوفو الحاجة استفاني توا اتقولكم اتصير أو لا”، والشامخ بن داود يقول :”تجرى في موعدها”.

ويؤكد الصقر الذهبي :”لا للتأجيل، الدكتور سيف الإسلام القذافي عهد وميثاق”، وفارس الظلام يقول :”هذا من الحكومة ما تبيش تسيب الغنيمة”.

ويقول محمد الورفلي :”مايقرره البيت الأبيض والعرش الإنجليزى سيكون على الأرض أما خصوماتكم مع بعضكم لاينظرون إليكم ولا للدول المجهريه التى تحاول تأجيج الوضع”.

ويضيف الورفلي :”ولن تستطيعوا مجتمعين فعل إلا مايملى عليكم فأنتم أدوات عليكم الاستماع والتنفيذ غير ذلك لايوجد لكم مجال فالدائرة صغيرة”.