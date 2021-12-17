المحجوب يعلن عن اتفاق ينهي التصعيد العسكري في سبها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، التوصل إلى اتفاق من أجل فض النزاع .. وإنهاء التوترات التي شهدها الجنوب الليبي خلال الأيام الماضية.

وأوضح المحجوب في بيان له أنه “بتدخل أعيان وحكماء والقبائل” بمدينة سبها .. “باشر المدعو مسعود جدو تسليم أسلحته ومقراته للجنة الاستلام التي شكلتها القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية”.

انذارا نهائيا

وأضاف أن الجيش سبق أن وجه له انذارا نهائيا للقيام بذلك، “وإلا مهاجمته نتيجة الأعمال التي قام بها ومحاولته زعزعة الأمن”.

وذكر البيان أنه تم تشكيل لجنة عسكرية لاستكمال إجراءات التسليم والاستلام.

إنهاء التصعيد

من جهتها، رحبت عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، فاطمة بوسعدة، بالتوصل لاتفاق لإنهاء التصعيد العسكري في المدينة (..) مشيدة في بيان أمس الخميس بـ”الروح الوطنية التي شملت الاجتماعات التي أفضت إلى الاتفاق وضبط النفس والانضباط الذي أبداه القيادات العسكرية بالمدينة”.

والاتفاق جاء في أعقاب تحشيدات عسكرية لمليشا “116” التابعة للمجلس الرئاسي، وكذلك بعض من قوات القيادة العامة في بعض المواقع بسبها، والاشتباكات التي وقعت وسط المدينة بين قوة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي، وقوات للقيادة العامة صباح الثلاثاء الماضي.

قتلي وجرحى

وكان مصدر طبي بمركز سبها الطبي قال الثلاثاء إن المركز تسلم قتيلين وسبعة جرحى جراء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة فجرًا.

وأوضح المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن أحد القتلى مدني وليس مسلح، وقتل جراء إصابته بعيار ناري أودى بحياته.

شظايا مقذوف

وأشار المصدر ذاته إلى أن عدد اثنين من الجريحى أيضاً مدنيين وتلقوا الخدمات الصحية والرعاية اللازمة وغادروا المستشفى .. جراء إصابتهم بشظايا مقذوف.

حيث أكد مصدر عسكري رفيع باندلاع اشتباكات مسلحة فجر اليوم الثلاثاء في مدينة سبها بين وحدات تابعة للجيش الوطني ومجموعة مسلحة تتبع حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المصدر إن الكتيبة 116 التي يقودها المدعو مسعود الجدي. حاولت الهجوم على مواقع وتمركزات للجيش الوطني في مدينة سبها بشكل مباغت.

وأضاف المصدر العسكري أن ”قوات الجيش تمكنت من دحر الهجوم، بعد اشتباك مسلح استمر زهاء الساعتين“.