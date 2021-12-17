إنفوغرافيك| تصريحات مدير مكتب إعلام مفوضية الانتخابات سامي الشريف

17 ديسمبر، 2021 9:47 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
تصريحات مدير مكتب إعلام مفوضية الانتخابات سامي الشريف :
القوائم النهائية للمترشحين أمر مشترك بين المفوضية ولجنة متابعة الانتخابات
مصير الانتخابات وموعدها مربوطا بالجلسة المقبلة للنواب
المعطيات تؤكد أن 24 ديسمبر ليس موعدا للانتخابات
التجهيزات اللوجستية جاهزة لإجراء الانتخابات
جاري تدقيق قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب
عدم إعلان قائمة المترشحين النهائية جمّد كل الإجراءات
التواريخ التي وضعتها المفوضية تتغيير بتغير موعد الانتخابات
17 ديسمبر، 2021 9:47 م
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