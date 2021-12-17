تعرف على آمر منطقة طرابلس العسكرية الجديد
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
آمر منطقة طرابلس العسكرية الجديد هو اللواء عبد القادر منصور سعد خليفة.
تخرج ضمن الدفعة 27 سنة 1986 بتقدير ممتاز .
تخصص هندسة ميدان .
يحمل بكالوريوس علوم عسكرية .
شغل عدة مناصب عسكرية من ضمنها مساعد آمر الكتيبة 134 نالوت .
مساعد آمر الكتيبة 156 مصراتة .
شارك في ثورة 17 فبراير منذ بدايتها كما شارك في عمليات فجر ليبيا والبنيان المرصوص .
شارك في عملية بركان الغضب كآمر لمحور عين زارة – العلوي / كتيبة اللواء الثاني.
منح اقدمية سنتين لرتبة عميد لدوره في عملية بركان الغضب .