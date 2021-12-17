تعرف على آمر منطقة طرابلس العسكرية الجديد

17 ديسمبر، 2021 4:40 م
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أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

آمر منطقة طرابلس العسكرية الجديد هو اللواء عبد القادر منصور سعد خليفة.

تخرج ضمن الدفعة 27 سنة 1986 بتقدير ممتاز .

تخصص هندسة ميدان .

يحمل بكالوريوس علوم عسكرية .

شغل عدة مناصب عسكرية من ضمنها مساعد آمر الكتيبة 134 نالوت .

مساعد آمر الكتيبة 156 مصراتة  .

شارك في ثورة 17 فبراير منذ بدايتها كما شارك في عمليات فجر ليبيا والبنيان المرصوص .

شارك في عملية بركان الغضب كآمر لمحور عين زارة – العلوي / كتيبة اللواء الثاني.

منح اقدمية سنتين لرتبة عميد لدوره في عملية بركان الغضب .

17 ديسمبر، 2021 4:40 م
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