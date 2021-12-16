وليامز تلتقي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في سرت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الخميس، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت .. وذلك عبر الطريق الساحلي، الذي أُعيد فتحه مؤخرا.

وأشارت وليامز في تغريدة على حسابها في تويتر إلى أن ذلك تم “كواحدة من ثمار اتفاق وقف إطلاق النار”.

بناء السلام

وقالت : “مرورنا من هذا الطريق وتوقفي لتحية أفراد القوة الأمنية المشتركة (..) يؤكد بقوة أن إرادة الليبيين في بناء السلام وتجاوز الماضي تتفوق على المصالح الضيقة والتدخلات الخارجية”.

الحاجة الملحة

جاء ذلك بعد يوم من زيارة أجرتها إلى مدينة مصراتة، مشددة على أن الأمم المتحدة “تدعم بقوة رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وأضافت أنه تمت مناقشة “الحاجة الملحة للإصلاحات الاقتصادية واللامركزية والإدارة الشفافة لموارد ليبيا”.

زيارة بنغازي

وذكرت مصادر عسكرية متطابقة أنّ وليامز تعتزم زيارة بنغازي للقاء الفريق عبد الرزاق الناظوري، المكلف بقيادة قوات الجيش الوطني .

وبعد أن اجتمعت وليامز برئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد،، الثلاثاء الماضي في طرابلس .. التقت، أمس الأربعاء، عدداً من القادة العسكريين في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أنّ المداخلات في لقائها معهم “تميزت بلغة الهدوء وتغليب الحل السياسي”.

توحيد المؤسسات العسكرية

وأضافت وليامز، في تغريدة على حسابها على “تويتر”، أنّ اللقاء ناقش العملية الانتخابية وسبل تعزيز توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية .

ودعت القادة العسكريين إلى البناء على لقاء الفريق محمد الحداد، قائد أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية، والفريق عبد الرزاق الناظوري، في مدينة سرت، السبت الماضي، وكذلك جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

وتزامنت لقاءات وليامز مع القادة العسكريين مع توتر أمني في طرابلس تمثل في تحرك عشرات العربات العسكرية والأفراد وسط العاصمة، وتزايد بمرور الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، في مناطق تشمل محيط مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة، دون أن تعلن أي جهة عسكرية مسؤوليتها عن هذه التحركات.