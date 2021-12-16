وليامز: الأمم المتحدة ستواصل دعمها لمدينة سرت

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أكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على مواصلة الأمم المتحدة من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم مدينة سرت وسكانها.

3/3 ستواصل الأمم المتحدة، من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم مدينة #سرت وسكانها. وعلى الرغم من الوضع الصعب، فقد أعرب الجميع عن أملهم في مستقبل أفضل مصرّين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تضع حدًا لحالة عدم اليقين والمرحلة الانتقالية الممتدة لسنوات. pic.twitter.com/MZG7rwrPqG — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) December 16, 2021

جاء ذلك عقب لقائها مع بلدية سرت ووفد من مشايخ القبائل والأعيان في المدينة وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين. وأعربت وليامز عن سرورها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها في سرت.

https://twitter.com/SASGonLibya/status/1471506051442753536

وذكرت وليامز أنها استمعت إلى ما تفضلوا به بشأن تدهور الخدمات في القطاع الصحي والبنية التحتية ووضع النازحين والمحتجزين.

ولفتت وليامز، إلى أن الجميع أعربوا عن أملهم في مستقبل أفضل. كما أنهم أصروا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لوضع حد للأزمة الممتدة منذ سنوات.