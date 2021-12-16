وليامز: الأمم المتحدة ستواصل دعمها لمدينة سرت

16 ديسمبر، 2021 6:42 م
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وليامز تجري اجتماعا مع عدد من القيادات الاجتماعية والمدنية في سرت
وليامز تجري اجتماعا مع عدد من القيادات الاجتماعية والمدنية في سرت

أخبار ليبيا24

أكدت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على مواصلة الأمم المتحدة من خلال وكالاتها الإنسانية وبرامجها الإنمائية، دعم مدينة سرت وسكانها.

جاء ذلك عقب لقائها مع بلدية سرت ووفد من مشايخ القبائل والأعيان في المدينة وممثلي منظمات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين. وأعربت وليامز عن سرورها لحفاوة الاستقبال التي حظيت بها في سرت.

https://twitter.com/SASGonLibya/status/1471506051442753536

وذكرت وليامز أنها استمعت إلى ما تفضلوا به بشأن تدهور الخدمات في القطاع الصحي والبنية التحتية ووضع النازحين والمحتجزين.

ولفتت وليامز، إلى أن الجميع أعربوا عن أملهم في مستقبل أفضل. كما أنهم أصروا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة لوضع حد للأزمة الممتدة منذ سنوات.

 

 

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16 ديسمبر، 2021 6:42 م
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