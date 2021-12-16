مصلحة المطارات توقع مع شركة ترافسيس إتفاقية معالجة الركاب

16 ديسمبر، 2021 10:40 ص
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أخبارليبيا24_متابعات

وقعت مصلحة المطارات اتفاقية حقوق استخدام النظام مع شركة ترافسيس للحلول البرمجية وشركة الخطوط الجوية الليبية.

وأفادت الصفحة الرسمية لمصلحة المطارات على فيسبوك أنه تم اعتمادها من قبل مدير إدارة التجهيزات بالمصلحة. باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل كافة المطارات.

وأشارت المصلحة إلى أنه يجب على كافة شركات الطيران الأخرى الإسراع في التوقيع على الاتفاقية مع الشركة المزودة للخدمة.

وأكدت أن ذلك تفادياً لحرمانهم من الاستفادة من النظام ومنعهم من استخدام منصات تسجيل الرحلات بالمطارات المثبت فيها النظام حالياً تلك التي سيتم تزويدها بالنظام خلال الفترة القادمة.

وجاء توقيع الاتفاقية بناءً على العقد المبرم بين مصلحة المطارات وشركة ترافسيس لتزويد المطارات الليبية. بنظام معالجة الركاب للاستخدام المشترك “CUPPS”.

وأفادت أنه سيمكن شركات النقل الجوي وشركات الخدمات الأرضية من استخدام واجهة إلكترونية مُوحدة.

وأوضحت أنها ستسهل إتمام إجراءات تسجيل وقبول المسافرين وأمتعتهم عبر الرحلات الجوية المغادرة من المطارات الليبية بشكل متزامن.

وسيتيح النظام للمستخدمين إمكانية طباعة بطاقات صعود إلكترونية يتم التعرف عليها من خلال قارئات مثبتة على البوابات.

كما ستمكن المسافرين من الدخول للجانب الجوي إضافة إلى حصرهم والتعرّف عليهم قبل الصعود.

في حين يتيح سهولة تتبع الحقائب والأمتعة الخاصة بالمسافرين، وتصنيفها حسب وجهتهم النهائية.

واكدت المصلحة أن النظام سيُتيح للمصلحة تحديد أعداد المسافرين وأنواع وأحجام الطائرات المستخدمة بكافة المطارات. وسيساهم في تنظيم سير العملية التشغيلية وسهولة حصر الإيرادات والمطالبات المالية.

مصلحة المطارات توقع مع شركة ترافسيس إتفاقية معالجة الركاب
مصلحة المطارات توقع مع شركة ترافسيس إتفاقية معالجة الركاب
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16 ديسمبر، 2021 10:40 ص
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