المليشيات تسيطر على مقري الحكومة والرئاسي في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد شهود عيان، صباح الخميس، بأن قوات تابعة لصلاح بادي، زعيم ميليشيا الصمود في ليبيا، وأخرى من مصراتة سيطرت على مقرات الحكومة. وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبحسب شهود العيان، تدور حالياً اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، حيث تسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.

وأفادت مصادر إعلامية في وقت متأخر من ليل الأربعاء، بأن مجموعات مسلحة حاصرت مقري الحكومة والمجلس الرئاسي في طرابلس.

ونقلت المصادر أن المليشيات سيطرت على محيط مقر رئاسة الحكومة بطريق السكة. وذلك على خلفية التوتر الذي نشب بسبب تعيينات المجلس الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد .

إخلاء مقر الحكومة

وقالت المصادر إنه ”جرى إخلاء مقر الحكومة قبل سيطرة المجموعات المسلحة عليه، وإغلاق الطرق المؤدية إليه“.

وأشارت المصادر إلى أن ”المجموعات المسلحة حاصرت مقر المجلس الرئاسي أيضا في منطقة النوفليين بطرابلس“.

لن تكون هناك انتخابات

وأشارت إلى أن ”هوية المجموعات المسلحة ما تزال مجهولة، لكن معلومات ترددت أنهم يتبعون اللواء 777 (..) الذي يقوده هيثم التاجوري، وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي بقيادة المليشياوي عبد الغني الككلي (غنيوة)“.

وقال القيادي المليشياوي المطلوب دوليًا صلاح بادي في فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء ”لن تكون هناك انتخابات رئاسية طالما الرجال موجودون. واتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس“.

ذمم رخيصة

وأضاف بادي، قائد ما يعرف بلواء الصمود ”ثورة فبراير مستمرة ولم تنته، ونحن أسود لن نسمح أن تقودنا الأرانب“، بحسب تعبيره.

وتابع: ”نحن لسنا أصحاب ذمم رخيصة مثل الكثيرين، وانتظروا المواقف الصلبة مما تبقى من قادة فبراير“.

وأقال المجلس الرئاسي في وقت سابق آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، وكلف العميد عبدالقادر خليفة بالمنصب.

كما أصدر الرئاسي قرارا يقضي بترقية العميد عبد القادر خليفة استثنائيا إلى رتبة لواء.