مجددا دعم الولايات المتحدة للانتخابات.. نورلاند يلتقي السايح في تونس

أخبار ليبيا 24

التقى المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح.

وبحسب تغريدة نورلاند عبر تويتر جرى اللقاء بمقر مكتب ليبيا التابع لوزارة الخارجية الأميركية في العاصمة التونسية.

وقال نورلاند: “في لقاء مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور السايح اليوم في تونس”.

وتابع: “جددت دعم الولايات المتحدة للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول إلى نتائج انتخابات حرة ونزيهة”.