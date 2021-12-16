في استطلاع لأخبار ليبيا24.. الغالبية ترفض تأجيل الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا24

أظهرت نتائج استطلاع لـ أخبار ليبيا24 حول تأجيل الانتخابات الليبية رفض نحو 98 بالمائة من المشاركين بشكل قاطع لتأجيلها.

ويعلق الليبيون آمالا كبيرة على الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في 24 كانون ديسمبر، لإنهاء حالة الأزمة التي تمتد منذ عام 2011.

وأجاب غالبية المشاركين بـ (لا) على سؤال “هل ستلقى دعوة المجلس الأعلى للدولة تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير قبولًا من جميع الأطراف؟” طرحته أخبار ليبيا24 على منصة فيسبوك.

وشارك في الإجابة على السؤال 131 مشاركًا حيث أكد نحو 98 بالمائة منهم على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

يقول أحد المشاركين، “لا لتأجيل الانتخابات. يجب أن تجرى في موعدها وإلا سيحدث مالا يحمد عقباه”. ويقول آخر، ” نريد أن تكون الانتخابات في موعدها.. الليبيين فدّو من الأنظمة الفاسدة”.

لا لتأجيل الانتخابات

كما كتب آخر، “لا للتأجيل.. لا للمنافقين”. بينما كتب آخر، “لا نريد رئيس وبصلاحيات. لا للتأجيل نريد الانتخابات في موعدها”.

ودعا أحد المشاركين إلى النظر أحوال الليبيين، حيث كتب، “انظروا إلى الشعب الغلبان لماذا الأنانية وحب الكراسي كفاكم عقد من الزمان راح الأخضر واليابس”.

وتسائل آخر، “ماذا يريد هذا من التأجيل (في إشارة إلى رئيس مجلس الدولة خالد المشري) هذا أحد عوائق الاستقرار في ليبيا.”

وكتب أحد المشاركين، “وجهة نظر.. إذا تولت ستيفاني الإشراف فلن يتأجل شيء وستتم الانتخابات وفق الجدول المعد مسبقا”.

بينما رأى أحد المشاركين، أن الأهم هو أن “تبدأ مرحلة البناء والتعمير والإصلاح والتطوير وعودة الاستقرار والأوضاع وتصفي النوايا ويعود الأمن ويفعل القانون على الجميع دون استثناء”.

وكتب مشارك، ” لن نسمح بتأجيل الانتخابات يريدون تشتيت الشعب والبلاد ويريدون العبث في أموال الشعب الليبي بأي طريقة. عُباد مال ينظرون إلى الأسفل ولا يريدون النظر فوق”.

ودعا أحد المعلقين، مجلس الدولة إلى توضيح الجدوى من وراء التأجيل، حيث كتب، “يجب أن يوضح لنا جدوى التأجيل ربما نفهم. أنا شخصيا أرغب في مقابلته والاستماع إليه فلم يعد هناك وقت لنضيعه في الخلافات والظنون فالمواجهة والمصارحة هي الحل للجميع”.

ويقول أحد المشاركين، هؤلاء لا يريدون انتخابات هم يريدون البقاء على المقاعد إلى يوم القيامة”.